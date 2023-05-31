الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

خبر سار لطلاب الثانوية العامة من مؤسسة حياة كريمة

طلاب الثانوية العامة،
طلاب الثانوية العامة، فيتو

في لافتة غير مسبوقة مؤسسة "حياة كريمة"، تطلق مبادرة " تقدر في 10  أيام"، يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهي مبادرة موجهة لطلاب الثانوية العامة، تستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل الامتحانات النهائية، التي ستبدأ في شهر  يونيو المقبل.

وتأتي المبادرة الجديدة التي تطلقها مؤسسة "حياة كريمة" لطلاب الثانوية العامة إيمانًا منها بأهمية دورها المجتمعي تجاه كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب؛ الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة "حياة كريمة"، واستكمالًا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.
وتتضمن المبادرة تقديم مراجعات لجميع المواد للشعب الثلاث "علمي علوم، علمي رياضيات، أدبي" للطلاب بجميع محافظات الجمهورية، كما تسعى المبادرة أيضًا لتقديم الدعم المعنوي للطلاب، وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها، علاوةً على الوقوف إلى جانب أسُر الطُلاب ودعمهم.
وتعد مؤسسة "حياة كريمة" مؤسسة شبابية رائدة في العمل التنموي والمجتمعي، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم، وتسعى لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل الوصول للفرص المناسبة.

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مؤسسة حياة كريمة وزارة التربية والتعليم مبادرة موجهة لطلاب الثانوية العامة الامتحانات النهائية حياة كريمة

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