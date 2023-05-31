الأربعاء 31 مايو 2023
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حوادث

حادث تصادم مروع بين 5 سيارات أعلى الدائري الأوسطي (صور)

حادث تصادم مروع بين
حادث تصادم مروع بين 5 سيارات أعلى الدائري الأوسطى،فيتو

وقع حادث تصادم بين 5 سيارات أحدهم نقل ثقيل محملة سيراميك بالطريق الدائرى الأوسطى وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتوقفت الحركة المرورية أمام قائدي السيارات بسبب الحادث.

حادث تصادم مروع بين 5 سيارات أعلى الدائري الأوسطى، فيتو
حادث تصادم مروع بين 5 سيارات أعلى الدائري الأوسطى، فيتو
حادث تصادم مروع بين 5 سيارات أعلى الدائري الأوسطى، فيتو
حادث تصادم مروع بين 5 سيارات أعلى الدائري الأوسطى، فيتو
حادث تصادم مروع بين 5 سيارات أعلى الدائري الأوسطى، فيتو
حادث تصادم مروع بين 5 سيارات أعلى الدائري الأوسطى، فيتو
حادث تصادم مروع بين 5 سيارات أعلى الدائري الأوسطى، فيتو

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات بالطريق الدائرى الأوسطى عند نفق الأوتوستراد وظهور كثافات مرورية أمام قائدي السيارات وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ورفع آثار الحادث.

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اعلي الطريق الدائري أعلى الطريق الدائرى الأوسطى الطريق الدائري الأوسطي عمليات المرور نفق الأوتوستراد

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