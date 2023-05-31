حادث تصادم مروع بين 5 سيارات أعلى الدائري الأوسطي (صور)
وقع حادث تصادم بين 5 سيارات أحدهم نقل ثقيل محملة سيراميك بالطريق الدائرى الأوسطى وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.
وتوقفت الحركة المرورية أمام قائدي السيارات بسبب الحادث.
كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات بالطريق الدائرى الأوسطى عند نفق الأوتوستراد وظهور كثافات مرورية أمام قائدي السيارات وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ورفع آثار الحادث.
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