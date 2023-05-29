إصابة 13 شخصًا بينهم طفلان في حادث تصادم على طريق الشهابية بلطيم

أصيب 13 شخصًا من بينهم طفلان، في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة جامبو، على طريق الشهابية بلطيم، وهرعت 10 سيارات إسعاف، لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم النموذجي.

تلقت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، وغرفتا عمليات مديرية الصحة، والإسعاف، إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل، وسيارة جامبو، أدى إلى إصابة 13 مواطنًا بينهم طفلان، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، إلى مستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي العلاج اللازم.

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من ناحية أخرى، أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر الشيخ دسوق الجديد، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.



تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات مديرية الصحة والإسعاف، إشارة بانقلاب سيارة انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر الشيخ دسوق،أدى لإصابة 5 أشخاص وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلتهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.



وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من نورا محمد إبراهيم،33سنة، بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وفتوح بسيوني فتوح، 44سنة، مصاب بجرح وكدمات وسحجات، وعبدالغني فتوح بسيوني، شهرين، تحت الفحص، ورحمة فتوح عبدالغني،11سنة، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم عيد السحت، 45سنة، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، تحرر المحضر اللازم.

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