5 شروط للاشتراك في خدمة انستاباي في البنوك

تقدم العديد من البنوك حاليا خدمة الاشتراك في انستاباي لعملائها وذلك بعد توجيه البنك المركزي لتفعيل التطبيق واستخدامه في السوق المصرفي المصريه.

وتشمل قائمة الشروط لاشتراك العملاء في خدمة انستاي باي ما يلي:

شروط خدمة انستاباي

يجب أن يكون بنك المستخدم عضوًا في شبكة المدفوعات اللحظية حتى يتثنى للمستخدم استخدام والاستفادة من InstaPay.. يخضع التصريح للمستخدم باستعمال InstaPay لاستيفائه لجميع الشروط والأحكام الخاصة بالبنك، بما في ذلك تقديم المستندات والمعلومات التي يطلبها البنك من وقت لآخر..

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تحويل الأموال من خلال InstaPay يخضع للشروط والاحكام الخاصة بـ InstaPay وقواعد وشروط شبكة المدفوعات اللحظية (IPN)، بالإضافة إلي تعليمات وشروط بنك العميل من وقت لآخر وفقًا لتقديرهم الخاص، مثل الحد الأقصى للمبلغ أو الحد الاقصى اليومي أو الدوري.

يجب على المستخدم إكمال إجراءات التسجيل على تطبيق انستا باي InstaPay بالشكل والأسلوب التي تحددها الشركة، ويحق للشركة ووفقًا لتقديرها الخاص، قبول أو رفض هذه التسجيل.

باستخدام InstaPay سيكون للمستخدم إمكانية إضافة حساباته وتعيين عنوان دفع لحظي (“IPA”) خاص بكل حساب والبدء في الاستفادة من خدمات InstaPay المتوفرة من خلال شبكة المدفوعات اللحظية وفقًا لقواعد وتعليمات الشبكة.

تحتفظ الشركة بالحق في تعديل نطاق خدمات InstaPayفي أي وقت، وذلك بعد تعديل تلك الشروط والأحكام.

التزامات المستخدم

يصرح المستخدم للشركة بالعمل كمقدم خدمة دفع (Payment Service Provider - PSP) خاص به من خلال InstaPay ووفقًا لقواعد شبكة المدفوعات اللحظية (IPN)، بما في ذلك تنفيذ أوامر الدفع بعد مصادقة العميل واستقبال، ومعالجة كافة الإشعارات الواردة للعميل.

يجب على المستخدم الحفاظ على بيانات الحساب، وأن يكون تحت سيطرته في جميع الأوقات.. وبناءً عليه، يتحمل المستخدم وحده المسئولية عن إفشاء أي معلومات أو بيانات خاصة بالحساب، في حالة ما إذا كان ذلك الإفشاء ناتج عن خطأ، إغفال أو إهمال من المستخدم في الحفاظ على بيانات الحساب.

يوافق المستخدم على أن يكون مسؤولًا وحده عن أي تعليمات صادرة منه عبر InstaPay. ويقر المستخدم ويوافق على أن تنفيذ أوامر الدفع من خلال InstaPay وفقًا لقواعد شبكة المدفوعات اللحظية (IPN)، سيتم تلقائيًا إضافة / خصم تلك المبالغ الى/ من حساب المستخدم. كما يقر ويوافق أنه بمجرد معالجة أوامر الخصم / الإضافة من خلال شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) تصبح هذه الأوامر بمثابة عملية إضافة/ خصم بنكية لا يمكن الرجوع فيها.

التأكد من بيانات المستقبل

يجب على المستخدم التأكد من بيانات المستقبل، المستفيد و/أو المستلم والتصديق علي المعاملة المالية من خلال InstaPay. تشمل بيانات المستقبل، المستفيد و/أو المستلم علي سبيل المثال لا الحصر علي عنوان الدفع اللحظى، رقم الهاتف المحمول، رقم بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا، البطاقات الإلكترونية، رقم الحساب، أي بيانات أخري خاصة بحساب المستقبل، المستفيد و\أو المستلم.

يقر المستخدم بمسئوليته تجاه جميع المعاملات والأوامر التي تم تنفيذها من خلال InstaPay طالما أن هذه المعاملات والأوامر صادرة من المستخدم وفقًا وأدوات التصديق المعتمدة، ويعد InstaPay ودفاتر وسجلات شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) دليل قاطع في مواجهة المستخدم و/او أي طرف ثالث.

يوافق ويتعهد ويقر المستخدم على عدم الاشتراك في أي نشاط يؤثر أو يعطل خدمات InstaPay و/أو شبكة المدفوعات اللحظية (IPN). في حالة أي إساءة استخدام لـ InstaPayمن قبل المستخدم؛ يكون للشركة الحق المطلق والمنفرد في اتخاذ الإجراء القانوني المناسب ضد المستخدم، بما في ذلك حق الشركة في طلب التعويضات القانونية المناسبة على حساب المستخدم ونفقاته.

يوافق المستخدم على أن جميع حقوق الملكية الفكرية لـ InstaPay، وجميع حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، تظل ملكًا خالصًا للشركة. في حالة حدوث أي انتهاك لهذه الشروط المذكورة، يحق للشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة ضد المستخدم بالطرق إلي تراها مناسبة وملائمة، بما في ذلك ودون حصر الحق في تعطيل استخدام InstaPay.

يقر ويوافق المستخدم على أن الخدمات المقدمة من جانب الشركة تتم وفقا لقواعد ولوائح البنك المركزي المصري، والتي قد تخضع للتغيير من وقت لآخر وفقًا لإرادة البنك المركزي المصري المنفردة. وان أي تغيير في القانون أو تعليمات البنك المركزي المصري سينتج عنها تعديل لهذه الشروط والأحكام. وتصبح ملزمة للمستخدم.