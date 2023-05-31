أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وتراجع البوري في سوق الجملة

تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأربعاء 31 مايو 2023، وفقًا لأخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها، بارتفاع أسعار البلطي والوقار والجمبري الجامبو والمكرونة السويس، مقابل انخفاض أسعار البوري والجمبري الصغير ومتوسط الحجم والمرجان، فضلًا عن استقرار أصناف السمك الأخرى.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 31– 5 – 2023، في السطور التالية:

أسعار السمك البلطي في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتباينت أسعارأسماك البلطي، التي تراوح سعر كيلو بلطي كبير في سوق الجملة من 72 إلى 74 جنيهًا، بارتفاع جنيه، بلطي حجم متوسط بسعر من 69 إلى 71 جنيهًا، بارتفاع جنيه بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الجمبري في سوق الجملة اليوم

وتباينت أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم وفقًا للحجم، إذ تراوح سعر جمبري طازج جامبو بسعر من 350 إلى 470 جنيهًا، جمبري طازج ممتاز من 280 إلى 340 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 175 إلى 275 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 60 إلى 160 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق الجملة اليوم الأربعاء

وعن أسعار الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك اليوم الأربعاء، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز من 70 إلى 86 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات، بوري وسط بسعر 44 إلى 64 جنيهًا، سمك كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، وقار بسعر من 65 إلى 135 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات، سمك لوت بسعر من 60 إلى 140 جنيهًا.

وسجل سعر سمك مكرونة سويسي 55 جنيهًا إلى 95 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا، سبيط بسعر من 150 إلى 250 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، كابوريا من 30 إلى 160 جنيهًا، مرجان ممتاز من 55 إلى 65 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجلت أسعار السمك مرجان حجم وسط من 30 إلى 50 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون متوسط الحجم بسعر من 45 إلى 55 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وعن أسعار السمك الأخرى في سوق العبور، تراوح سعر قشر بياض من 70 إلى 110 جنيهًات، بانخفاض 5 جنيهات، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك شيلان بسعر من 15 إلى 35 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا.

وتراوح أسعار سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، سردين بسعر من 35 إلى 75 جنيهًا، كسكمري بسعر من 30 إلى 70 جنيهًا، سردين مجمد بسعر من 30 إلى 60 جنيهًا، ماكريل مجمد بسعر من 55 إلى 75 جنيهًا.