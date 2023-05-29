الإثنين 29 مايو 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، تراجع سعر البلطي اليوم الاثنين 29-5-2023 في الأسواق

أسعار الأسماك،فيتو
أسعار الأسماك،فيتو

تباينت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الإثنين 29 مايو 2023، وفقًا لأخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها، التي تحظى بإقبال كبير بالشراء من قبل المواطنين، الذين يقبلون على شراء الأسماك  بكثرة  وخاصة البلطي بأنواعه وأحجامه  كوجبة رئيسية في فصل الصيف.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين 29– 5 – 2023، في السطور التالية:

أسعار السمك البلطي في سوق العبور اليوم الإثنين

 أسماك البلطي، التي تراوح سعر كيلو بلطي كبير في سوق الجملة من 70 إلى 72 جنيهًا، بانخفاض جنيه، بلطي حجم متوسط بسعر من 67 إلى 69 جنيهًا، بارتفاع جنيه بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

 

أسعار الأسماك اليوم، فيتو

 

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أسعار الجمبري في سوق الجملة اليوم

وتباينت أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم وفقًا للحجم، إذ تراوح سعر جمبري  طازج جامبو بسعر من 370 إلى 450 جنيهًا، جمبري طازج ممتاز من 290 إلى 360 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 280 جنيهًا، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 60 إلى 160 جنيهًا.

 

أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق الجملة اليوم الإثنين

وعن أسعار الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك اليوم الإثنين، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز من 70 إلى 90 جنيهًا، بوري وسط بسعر 40 إلى 60 جنيهًا، سمك كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، وقار بسعر من 60 إلى 140 جنيهًا، سمك لوت بسعر من 60 إلى 140 جنيهًا.

وتراوح أسعار سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، سردين بسعر من 35 إلى 75 جنيهًا، كسكمري بسعر من 30 إلى 70 جنيهًا، سردين مجمد بسعر من 30 إلى 60 جنيهًا، ماكريل مجمد بسعر من 55 إلى 75 جنيهًا.

وسجلت أسعار السمك مرجان حجم وسط من 34 إلى 46 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون متوسط الحجم بسعر من 45 إلى 55 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وعن أسعار السمك الأخرى في سوق العبور، تراوح سعر قشر بياض من 65 إلى 105 جنيهات، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك قراميط  بسعر من 15 إلى 35 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 50 إلى 60 جنيهًا.

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وسجل سعر سمك مكرونة سويسي 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا، سبيط بسعر من 150 إلى 250 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، كابوريا من 30 إلى 170 جنيهًا، مرجان ممتاز من 50 إلى 60 جنيهًا.

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