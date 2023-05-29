الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

سعر كيلو الشبار المبطرخ بسوق الأسماك الحضاري ببورسعيد (فيديو وصور)

الشبار المبطرخ ببورسعيد،
الشبار المبطرخ ببورسعيد، فيتو

يعتبر سوق السمك الحضاري بمحافظة بورسعيد المقصد الأول لكل الزائرين من محافظات بورسعيد المجاورة عند زيارتها للمحافظة الباسلة، نظرا لتنوع أنواع الأسماك فيه والمأكولات البحرية ووجود العشرات من بائعين الأسماك في السوق مما يسمح بشراء كافة الأنواع بمختلف الأحجام والأسعار فيما يتناسب مع كل مواطن.

 

وتنقلت عدسة " فيتو " خلال بث مباشر بين جميع أرجاء السوق، لمتابعة أسعار الأسماك المختلفة، وخصوصا " الشبار المبطرخ " أو كما يطلق عليه أهالي بورسعيد " الجوابي الأخضر المبطرخ " والذي يعتبر تلك الفترة هى الموسم الخاص به وهى من أهم أكلات البورسعيدية المحبوبة لهم ومرتبطة بذكريات كل بيت ببورسعيد.

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ويشهد سوق السمك الجديد بحى العرب، إقبالا كبيرًا من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، ويقوموا بمشاركة البائعين الرقص على نغمات الأغانى خلال عمليات البيع والشراء.

سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد  ، فيتو

ويحرص زوار بورسعيد، على زيارة السوق والذى اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التى يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد.
 

سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد  ، فيتو

ويعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالى بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن، وتم تصميمه على أحدث طراز ويعد الأول من نوعه، ويُقام على مساحة 20700 متر مربع ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محلا للجملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلًا عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجستية.

سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد  ، فيتو 
سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد  ، فيتو 
سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد  ، فيتو
سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد  ، فيتو 
سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد  ، فيتو
أسعار الأسماك مدينة بورسعيد محافظة بورسعيد سوق السمك الحضاري ببورسعيد

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