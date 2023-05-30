ارتفاع أسعار 10 أنواع من الأسماك اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق

تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، وفقًا لأخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها، بارتفاع أسعار 10 أنواع من السمك التي تحظى بإقبال كبير بالشراء من قبل المواطنين.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 30– 5 – 2023، في السطور التالية:

أسعار السمك البلطي في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتباينت أسعارأسماك البلطي، التي تراوح سعر كيلو بلطي كبير في سوق الجملة من 71 إلى 73 جنيهًا، بارتفاع جنيه، بلطي حجم متوسط بسعر من 66 إلى 70 جنيهًا، بارتفاع جنيه بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم، فيتو

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أسعار الجمبري في سوق الجملة اليوم

وتباينت أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم وفقًا للحجم، إذ تراوح سعر جمبري طازج جامبو بسعر من 370 إلى 470 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا، جمبري طازج ممتاز من 290 إلى 330 جنيهًا، بانخفاض 30 جنيهًا عن سعره السابق، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 280 جنيهًا، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 70 إلى 170 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق الجملة اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك اليوم الثلاثاء، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز من 70 إلى 90 جنيهًا، بوري وسط بسعر 44 إلى 64 جنيهًا، سمك كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، وقار بسعر من 70 إلى 130 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات، سمك لوت بسعر من 60 إلى 140 جنيهًا.

وتراوح أسعار سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، سردين بسعر من 35 إلى 75 جنيهًا، كسكمري بسعر من 30 إلى 70 جنيهًا، سردين مجمد بسعر من 30 إلى 60 جنيهًا، ماكريل مجمد بسعر من 55 إلى 75 جنيهًا.

وسجلت أسعار السمك مرجان حجم وسط من 35 إلى 55 جنيهًا، بارتفاع 9 جنيهات، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون متوسط الحجم بسعر من 45 إلى 55 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وعن أسعار السمك الأخرى في سوق العبور، تراوح سعر قشر بياض من 75 إلى 115 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك شيلان بسعر من 15 إلى 35 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات.

وسجل سعر سمك مكرونة سويسي 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 170 إلى 280 جنيهًا، سبيط بسعر من 130 إلى 270 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، كابوريا من 30 إلى 160 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات، مرجان ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات.