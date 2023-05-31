الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد سوق السمك الحضاري في المنيب (فيديو)

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد سوق السمك بالمنيب، فيتو

استعرضت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة بثا مباشرا لجولة تفقدية قام بها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم الأربعاء تابع خلالها حركة البيع والشراء بسوق السمك الحضارى بالمنيب التابع لحي جنوب الجيزة.


افتتاح سوق السمك بجنوب الجيزة

وكان قد أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن سوق السمك الحضاري بالمنيب  أحد أهم المشاريع التنموية التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التي تعوق الحركة المرورية إلى جانب توفير فرص عمل.

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افتتاح سوق السمك في المنيب
 


تصريحات المحافظ جاءت خلال افتتاح سوق السمك الحضاري اليوم ويرافقه المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة وستيفاني سورنسن نائب رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة وفيرا موراديني مديرة البرنامج بوفد الاتحاد الأوروبي لمصر وذلك ضمن خطة المحافظة  للتوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما تسببه من مظهر غير حضاري والتواجد غير المنظم للبائعين وما ينتج عنها من إحداث إعاقات واختناقات مرورية.

 

  ١٤٣ باكية للبائعين مجهزة بسوق السمك الحضاري

وأشار محافظ الجيزة أن السوق مقام علي مساحة ٢٠٠٠ م2 ويحتوي علي عدد ١٤٣ باكية للبائعين مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحي واماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك بمختلف أنواعها  ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والاضاءات اللازمة بالإضافة إلى أنه ملحق به مبني خدمي مقام على مساحة ١٣٧م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين علي السوق وجميعها معايير تجعل منه نقلة حضارية لمنظومة الأسواق بالمحافظة حيث أنه أنشئ على أعلى مستوى خدمي.


تعاون بين الجيزة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

 وأكد المحافظ أن المشروع مقام من خلال التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية وذلك ضمن بروتوكول عمل شمل تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والرصف ورفع كفاءة لمدارس ومراكز شباب وبنية تحتية بأحياء بولاق الدكرور والوراق وجنوب 

وثمن اللواء أحمد راشد دور الجهات المشاركة في تحقيق الرؤية التنموية للدولة 2030 والتي تشهد رعاية واهتمام القيادة السياسية مؤكدًا على التعاون المثمر بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني فى تنفيذ عدد من المشروعات والخدمات لتحسين حياة المواطنين. 
حضر الافتتاح  أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء ذكى سلام رئيس حي جنوب الجيزة ومحمود حسين رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والمهندسة زيزي كامل رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

 

بدء تنفيذ أعمال التطوير الحضاري بسوق السمك

وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة بدأت تنفيذ أعمال التطوير الحضاري، ورفع كفاءة سوق السمك بالمنيب بالتعاون مع الوكالة الألمانية ضمن خطة تطوير السوق، والتي تضمنت  إقامة ١٤٣ باكية للبائعين، ورفع كفاءة واجهات السوق وإنشاء مبنى إداري وتحسين كفاءة شبكة الصرف الصحي والتى تعد أحد المعوقات التى كانت تواجه السوق القديم والمترددين عليه.

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