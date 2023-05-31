الأربعاء 31 مايو 2023
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صحة ومرأة

سر تكون طبقة خضراء على صفار البيض المسلوق لفترات طويلة

البيض المسلوق، فيتو
البيض المسلوق، فيتو

مدة سلق البيض، أكد الدكتور أحمد حمدي، طبيب بيطري وخبير في سلامة الأغذية أن البيض له مدة سلق معينة وهي ١٢ دقيقة من بداية الغليان.

ماذا يحدث عند زيادة فترة السلق ؟

وأوضح حمدي أنه عند زيادة فترة السلق تتكون طبقة خضراء على صفار البيض وحوله، وبالنسبة للطبقة الخضراء التي تحيط بصفار البيض عند طبخه لفترات تزيد عن 11 -12 دقيقة فإنها تتكون بتفاعل الحديد المتواجد بصفار البيض مع كبريتيد الهيدروجين ليكون مادة كبريتيد الحديد ذات اللون الأخضر وهي مادة آمنة للاستهلاك وليس لها أي تأثير معلوم على الصحة العامة.

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فوائد البيض المسلوق

جدير بالذكر أن البيض من الأكلات المهمة لاحتوائها على قيمة غذائية عالية، حيث يحتوى على البروتينات وفيتامين د والعديد من العناصر الغذائية الهامة، لذا تحرص ربات البيوت على تقديمه للصغار والكباربإستمرار حفاظا على مناعتهم.

 

أفضل طريقة لتناول البيض

ويقول الدكتور محمد حلمى استشارى التغذية العلاجية، أن أفضل طريقة لتناول البيض هى تناوله مسلوقا، ولكن بالطريقة السليمة، فليس كل بيض مسلوق مفيد للصحة فأحيانا يكون هناك مخاطر للبيض المسلوق، لأن سلق البيض له قواعد يجب اتباعها حتى لا يصبح البيض المسلوق مضر بالصحة، ومن أهم هذه القواعد غسل البيض بالماء والخل، ثم وضعه فى الماء والقليل من الخل، ومن ثم نضعه على النار لمدة 12 دقيقة فقط فى فصل الصيف، و14دقيقة فقط فى فصل الشتاء.

مدة سلق البيض

وأضاف “حلمى”، أنه يجب الإلتزام بهذه المدة بحيث لا تكون أقل ولا تكون أكثر، فهذه المدة كافية لطهى البيض والتخلص من أى بكتيريا ضارة به، فأقل من هذه المدة يكون البيض نيئا ما يعرض الجسم لتسمم السالمونيلا، وأكثر من هذه المدة يفقد البيض قيمته الغذائية، ويغلف على بياضه مادة خضراء اللون، وهو ما يؤدى إلى مخاطر عديدة لأن اللون الأخضر معناه ان عنصر الكبريت الموجود في البيض اتحد مع الهيدروجين مكونا مادة كبريتيد الهيدروجين وهى مادة مهيجة للقولون ما يسبب الإنتفاخات وعسر الهضم ومشاكل القولون.

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فوائد البيض المسلوق عديدة ولكن لا تتركيه كثيرا على النار

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