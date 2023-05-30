الثلاثاء 30 مايو 2023
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صحة ومرأة

فوائد البيض المسلوق عديدة ولكن لا تتركيه كثيرا على النار

فوائد البيض المسلوق،
فوائد البيض المسلوق، فيتو

فوائد البيض المسلوق، البيض المسلوق من الأكلات المهمة التى يجب أن يحتوى الحسم عليها يوميا خاصة الصغار لاحتوائه على البروتين والكالسيوم والحديد وفيتامين د وغيرهم الكثير.

وفوائد البيض المسلوق عديدة لذا ينصح به الأطباء دون عن باقى طرق تحضير البيض، لذا تحضره ربات البيوت دائما على. وجبة الإفطار.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البيض المسلوق من أفضل طرق تحضير البيض لأنه يكون قليل الدهون والسعرات وقيمته الغذائية عالية، ولكن عند سلق البيض يجب عدم تركه على النار كثيرا، حيث يوضع البيض على النار فى الماء لمدة لا تزيد على ١٠ دقائق، لأن أكثر من ذلك يتحول لون صفار البيض إلى الأخضر وتناول يسبب مشاكل عديدة.

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احذري البيض المسلوق يمكن أن يسبب مشاكل فى هذه الحالة 

وأضاف السيد، أن سلق البيض لفترات طويلة يسبب مشاكل بالمعدة مثل تهيج القولون والانتفاخ والغازات والشعور بعدم الراحة كما أن قيمته الغذائية تقل بسبب وضعه كثيرا على النار، لذا يجب سلق البيض فى مدة قليلة كما ذكرنا.

فوائد البيض المسلوق 

وتابع، أن للبيض المسلوق فوائد عظيمة، ومن فوائد البيض المسلوق:-

البيض يخفض نسبة الكوليسترول بالدم 

-على عكس الاعتقاد السائد؛ فالبيض يخفض مستويات الكوليسترول السيء في الدم، فالكوليسترول هو عبارة عن جزيئات صغيرة من الدهون يحملها الدم.

-وتناول البيض بانتظام يجعل هذه الجسيمات أكبر، وبالتالي ستكون أكثر صعوبة في أن يحملها الدم، والأسهل أن يطردها.

-البيض يزيد من الكوليسترول الجيد في الدم، ومن البروتينات الدهنية عالية الكثافة في الدم، مما يقلل من مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

-البيض يحتوي على "اللوتين"، "زياكسانثين" وفيتامين (أ)، وهي عناصر غذائية هامة لازمة تحمي البصر من الضعف.

فوائد البيض المسلوق، فيتو 

فوائد البيض المسلوق في إنقاص الوزن

البيض يأتي من الدجاج الذي يربى في المراعي، وتغذى على الأعلاف الغنية بالأميجا 3، مما يؤدي بدوره إلى أن يكون البيض غنيا بالأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تعزز عملية حرق السعرات الحرارية، وبالتالي تعزز فقدان الوزن.

البيض يمنحك الشبع لفترة طويلة، خاصة عند تناوله في وجبة الإفطار، ولذلك هو الأفضل عند اتباعك نظام للتخلص من الوزن الزائد.

البيض منخفض السعرات الحرارية، وهذا يجعله عنصرا أساسيا من أي نظام غذائي، لفقدان الوزن.

ومن أهم إرشادات فترات الريجيم هي التركيز على تناول الأطعمة صعبة الهضم الغنية بالألياف، وذلك لأنها تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما أنها تساعد الجسم على حرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية.

كما أن البيض يعد من أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل الشهية وإعطاء الشعور بالامتلاء لفترة طويلة خاصة إذا تم تناوله على وجبة الإفطار، كما أن البيض يحتوي على فيتامين «أ» والبروتين، مما يساعد الجسم على أن يبقى حيويا ونشيطا طوال اليوم، لذا يجب تناول بيضة مسلوقة على الإفطار يوميا أثناء فترة الريجيم.

أهمية البيض المسلوق للمرأة الحامل

-يحتوي البيض على مادة غذائية نادرة تسمى "الكولين"، وهي مادة ضرورة لبناء أغشية الخلايا، وإنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ.

-البيض غني بالسيلينيوم والزنك وبعض الفيتامينات مثل فيتامين A، D،B، المهمة للحامل.

-البيض غني بالبروتينات التي تعتبر ضرورية أثناء الحمل، حيث إنها تساعد في بناء خلايا الجنين.

-البيض هام لنمو دماغ الجنين، البيض يحتوي على مادة الكولين وأوميجا 3 وعدد الأحماض الدهنية، والتي تعمل على تطور نمو دماغ الجنين بشكل عام، كما أنه يمنع تشوهات الأنبوب العصبي في الجنين.

-يمكن للمرأة الحامل التي لا تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أن تتناول من بيضة إلى اثنتين كل يوم، أما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة، فلابد من تجنب صفار البيض.

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-تحتاج المرأة الحامل إلى  بين 200 و300 سعر حراري إضافي خلال أشهر الحمل، ويوفر البيض في اليوم نحو 70 سعرا حراريا.

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