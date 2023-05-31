التفاصيل الكاملة في قضية البلوجر لوشا قبل النطق بالحكم، خطف طفل وابتز والدته، المحكمة تقضي بحبسه 10 سنوات، واليوم إعادة إجراءات محاكمته

تنظر محكمة الجيزة بعد قليل محاكمة البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، وذلك على خلفية الحكم الصادر ضده في وقت سابق بالحبس لمدة 10 سنوات، عقب اتهامه في قضية الخطف.

وكانت قضت محكمة الجنايات حكما بمعاقبة المتهمين الأول يدعى محمود. ع، والثاني يدعى أحمد. ن، والثالث رمضان. م، والرابع محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، بالسجن 10 سنوات في القضية.

وقبل ساعات من إعادة محاكمة المتهم لوشا في قضية الخطف، تستعرض فيتو التفاصيل الكاملة للقضية وتحقيقات النيابة.

إعادة محاكمة البلوجر لوشا في قضية الخطف

وتعود البداية إلى تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على محمد عبد الحميد، الشهير بـ لوشا، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، في إحدى الدوريات عقب تبين أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي قد صدر ضده في وقت سابق، على خلفية اتهامه في قضية خطف.

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وعلى الفور تم ترحيل البلوجر لوشا إلى تخشيبة الجيزة، ومن ثم إلى قسم شرطة الهرم؛ وذلك من أجل تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده في قضية الخطف.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من والدة المجني عليه يتهم لوشا وآخرين بخطف نجلها المدعو ياسين ممدوح، وذلك بطريق مصر الفيوم واحتجازه لمدة يومين وابتزاز أسرته ومساومتها وطلب منها مبلغ مالي كفدية لإطلاق صراح الطفل.

تحريات النيابة عن واقعة الخطف

وأكدت التحريات، صحة الواقعة وأن المتهم محمد كمال هو المدبر لهذه الواقعة بالاشتراك مع محمد عامر ورمضان ماهر محمد عبد السلام ومحمد عبد الحميد الشهير بلوشا.



وأوضحت التحريات، أن أحد المتهمين على علاقة بوالدة الطفل المختطف، وعلمه بإرثها من زوجها المتوفي فظهرت لديه فكرة الاستيلاء على أموالها وعلى أموال أطفالها القصر، حيث قام اتفق مع باقي المتهمين على خطف الطفل، وطلب فدية مالية نظير إطلاق صراحه.

وأقدم المتهم الأول على اصطحاب المدعوة منى فتحي وابنها من مدينة الإسكندرية بناء على طلبها لإجراء بعض الأعمال بشقتها، وهناك استغل تلك الفرصة للتواصل مع المتهمين لتنفيذ خطتهم وأثناء سيرهم وعودتهم بالسيارة الخاصة بالمجني عليها، وفور وصولهم إلى الطريق السياحي الجديد دائرة القسم قام بالتوقف بها بجانب الطريق، حيث قاما باقي المتهمين مستقلين سيارة ملاكي ماركة بي ام دابليو زرقاء اللون بالتوقف أمام المجني عليهما، ورشو مخدر عليهم، وقاموا بخطف الطفل.

أقوال مجري التحريات في الواقعة

كشفت أقوال مجري التحريات أمام جهات التحقيق، أن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة وأن أحد المتهمين ظهرت لديه فكرة الاستيلاء على أموال والدة الطفل المختطف، فاستغل علاقته بها واتفق مع باقي المتهمين على أن يختطفوا نجل المجني عليها وطلب منها فدية مالية نظيرًا لإطلاق سراحه.



وتابع مجري التحريات: أن المتهمين خطفوا الطفل عنوة وكرها عن والدته وتركوا لها هاتف محمول للتواصل معها من خلاله وسرقوا الهاتف خاصتها، وتواصل أحد المتهمين مع والدة المجني عليه وطلب فدية 3 ملايين جنيه نظير إطلاق سراح الطفل وتحريره، وهددها بإيذاء الطفل في حال قيامها بإبلاغ الشرطة، وطلب منها أن يكون جزء من الفدية سبائك ذهبية والجزء الآخر كاش.

وأقنع المتهم الذي علي علاقة بوالدة الطفل "صديق والدة الطفل" أن تلبي طلب المختطفين خشية إلحاق الأذى بنجلها واقترح عليها الذهاب للبنك الخاص بها وتطلب منهم استثناء الحد الأقصى للسحب، وقاموا بسحب مبلغ مالي وقدره تسعمائة وستون ألف جنيهًا مصري، ثم اصطحبها لأحد المولات التجارية لشراء السبائك الذهبية.



وأكمل مجري التحريات أن المتهم محمود هيبه شريك البلوجر لوشا طلب شراء عدد 7 سبائك ذهبية كل منها تزن 250 جرام ذهب عيار 24 بإجمالي مبلغ مالي وقدره مليون وستمائة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها مصريا.

وأضاف مجري التحريات في التحقيقات أنه توصل إلى أن المسؤول عن محل الذهب طلب من المتهم شريك البلوجر لوشا تحويل المبلغ المالي على حساب البنك الخاص بالمحل فوافق على ذلك، وأقنع والدة المجني عليها على تحويل المبلغ المالي، ثم ذهب بعدها إلى محل آخر لبيع المشغولات الذهبية وتقابل مع سمير. ف المتهم الثاني في القضية، وبنفس ذات المول التجاري وطلب من المسؤول شراء عدد 2 سبيكة ذهبية تزن مائتي وخمسين جراما لكلًا منها عيار 24 وذلك بإجمال مبلغ 485.500 جنيه مصري.

وأضاف مجري التحريات أن المتهم، أوهم والدة الطفل المجني عليه بأنه سوف يقوم بتسليمها للجناة مقابل إطلاق سراح نجلها وظل المتهم أحمد. ن باحتجاز الطفل المختطف بداخل الشقة حتى أمر المتهم محمود. ع المتهم رمضان. م بإحضار الطفل من الشقة وإطلاق سراحه عقب الاستيلاء على الفدية.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة كانت في تمام الساعة 12 صباحًا بالطريق السياحي دائرة القسم وتم احتجاز الطفل بالعقار 210 ن حدائق الأهرام، كما قام المتهمين بتسلمه بذات التاريخ الساعة 11 مساء تقريبا للمتهم محمود. ع الذي كان برفقة والدة المجني عليها.

أقوال والدة الطفل المخطوف

كشفت أقوال والدة الطفل المخططف أمام جهات التحقيق، تفاصيل ما حدث مع المجني عليها هي وابنها المختطف، حيث قالت كنت راجعة من إسكندرية أنا وأبني وزوجي اسمه م. ك، كنت متزوجة منذ 3 أسابيع، وكان زوجي يوصلني مشاوير إذا أردت السفر، وعندما وصلنا عند الطريق السياحي رأيت عربية لونها أزرق تقريبًا ماركتها بي ام دابليو وقفتنا، ونزل منها ثلاثة أشخاص غير السواق وفتحوا العربية بتاعتنا، ورشوا اسبراي في وشنا، واخدوا ابني من الكنبة بتاعت العربية اللي ورا.

وأضافت والدة الطفل المختطف أمام جهات التحقيق: أول ما فوقت من الاسبراي المخدر وجدتهم أخدوا الموبايل بتاعتي، وتركوا موبايل في خط دولي نوعه أوبو أزرق اللون، بعتولي رسالة مش هتشوفي ابنك تاني ولا اخواته اللي كنت سيباهم في البيت لو بلغتي البوليس، واستنينا هنقولك تعملي ايه وجمعيلنا 3 ملايين و200 ألف جنيه.

واستكملت: ظلت يومين في الشارع أنا وزوجي م. ك، أجمع لهم في الفلوس، وأخذ زوجي الفيزا بتاعتي وبدأ يسحب بيهم الفلوس.



وأكملت والدة الطفل: زوجي أحد المتهمين في القضية عمل تحويلات لواحد اسمه سمير فوزي فانوس وجمعت جزء من الفلوس وطلبوا مني اشتريلهم سبايك دهب، وأنا سبت زوجي يتعامل مع بتوع الذهب وأنا كنت مستنياه في العربية وبعتولنا رسالة إننا نسلمهم الفلوس في كافية، وبعدها استلموا الفلوس من جوزي، وقالوله هنسلملكوا الولد الساعة 12 صباحًا على الطريق السياحي، وأخذت ابني وبعدها كلمت أخويا بعد ما مشيت وقالي روحي بلغي وبعدها رحت القسم عملت المحضر.

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