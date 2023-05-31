عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

أثناء الحرب العالمية الثانية، وقبل نحو 80 عاما، شرع رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل، في تدخين سيجار، إلا أنه لم ينتهِ منه.. هذا السيجار سيعرض للبيع في مزاد علني، وبسعر زهيد لا يقارن بسيجار لنفس الشخصية، بيع قبل نحو 5 سنوات.

تقول التفاصيل إنه عُثر على سيجار دخنه ونستون تشرشل منذ ما يقرب من 80 عاما في وعاء زجاجي، ومن المقرر بيعه في مزاد في سعر يتراوح بين 600 جنيه إسترليني و900 جنيه إسترليني.

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وحسب موقع itv news البريطاني تشرشل أعطى سيجارا نصف مدخن للقنصل البريطاني العام في العاصمة المغربية الرباط، بين عامي 1943 و1945، هيو ستونهوير بيرد، بعد حفل عشاء استضافه على شرفه.

احتفظ بالسيجار في وعاء زجاجي

وقالت عائلة القنصل إن الأخير احتفظ بالسيجار في وعاء زجاجي وأبقاه بحوزته حتى وفاته في عام 1973 عن عمر يناهز 81 عاما.

وهذا العام قرر أقاربه أن الوقت قد حان لبيع القطعة التذكارية بعد 50 عاما من الاعتناء بها، وسوف يتم طرحها للبيع في مزاد Hansons Auctioneers ومقره ديربيشاير.

سيجار نصف مدخن

وقالت حفيدة هيو: "كان أجدادي من عشاق تشرشل الرائعين. لقد أبقوا السيجار معروضا مع صورة وشخصية وينستون، والتي ستعرض أيضا للبيع في المزاد"، مضيفة: "وُلد جدي في تونبريدج ويلز، عام 1891. وعمل في وزارة الخارجية، وأثناء وجوده في الرباط أثناء الحرب العالمية الثانية، استضاف تشرشل. وأقيم حفل عشاء على شرف رئيس الوزراء وأهدى جدي سيجارا نصف مدخن في نهاية الحفل".

قطعة تذكارية مرتبطة بالحرب العالمية

وقال تشارلز هانسون، مالك Hansons Auctioneers "هذه قطعة تذكارية مرتبطة بأحد أشهر رؤساء وزراء بريطانيا والحرب العالمية الثانية".

يشار إلى أنه في أكتوبر 2017، تم بيع سيجار دخنه رئيس الوزراء البريطاني السابق، وينستون تشرشل، بـ 12000 دولار في مزاد علني بمدينة بوسطن الأمريكية.

سيجار طوله 10 سنتيمترات

ودخن تشرشل جزءا من هذا السيجار الذي طوله 4 بوصات (10 سنتيمترات) في مطار مدينة باريس الفرنسية لوبورجيه يوم 11 مايو 1947.

وقد تم ببيع هذا السيجار في مزاد علني بمدينة بوسطن، واشتراه جامع مقتنيات في بلدة بالم بيتش بولاية فلوريدا. لكن لم يُكشف اسم المشتري.

طيار بريطاني سابق احتفظ بالسيجار

واحتفظ بالسيجار الذي دخن تشرشل جزءا منه طيار بريطاني سابق يدعى آلان تورنر، وكان مسؤولا عن نقل رئيس الوزراء البريطاني الراحل في طائرته من وإلى باريس.

وظهرت مع السيجار، الذي كتب عليه اسم الزعيم البريطاني، صورة التقطها الطيار البريطاني، وكتب عليها بقلم الرصاص: "صورة التقطتها في بوابة يورك MW101 في مطار لوبورجيه بباريس يوم 11 مايو 1947 إلى بلدة نورتهولت في الشمال الغربي من مدينة لندن.

واشتهر تشرشل بحبه للسيجار وكان يقدمها أحيانا كهدايا لمن ساعدوه بأي شكل من الأشكال.

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