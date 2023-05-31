الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير الصحة يناقش مشروع تبادل الخبرات الفرنسية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

اجتماع وزير الصحة،فيتو
اجتماع وزير الصحة،فيتو

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، السفير الفرنسي لدى مصر السيد  "مارك باريتي"، ووفد الوكالة الفرنسية للتنمية، لمتابعة مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

 

الوكالة الفرنسية 

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة مشروعات التعاون الجاري تنفيذها بين الوزارة والوكالة الفرنسية، ومتابعة مؤشرات قياس الأداء، والأثر التنموي على المجتمع المصري والمستفيدين من الخدمات المقدمة بتلك المشروعات، وكذلك متابعة التقارير الفنية والمالية لتلك المشروعات.

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وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع الوفد الفرنسي مشروع  دعم وحدات الرعاية الأولية، وأثره على رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، وزيادة الوعي المجتمعي من المشكلات الصحية وكيفية معالجتها، وكذلك زيادة التردد على الوحدات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية الأساسية بالمحافظات المدرجة ضمن المشروع.

 

التأمين الصحي الشامل 

وتابع "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا إطلاق العمل بمشروع تبادل الخبرات مع الخبراء الفرنسيين في إطار دعم الحكومة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، من خلال تدريب وتقييم المحافظات المدرجة ضمن المشروع.

وقال "عبدالغفار" إن الجانبين ناقشا التحديات التي قد تواجه العمل بتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، مضيفًا أن الوزير أكد أهمية التعاون المثمر مع الجانب الفرنسي والوكالة الفرنسية باعتبارها شريكًا للتنمية في القطاع الصحي.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، والاستاذة عفت خليفة مستشار الوزارة للتعاون الدولي، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور كريم رأفت مدير إدارة المنح والقروض، والدكتورة داليا رشيد المشرف على مشروعات المنح والقروض بالوزارة، وممثل وزارة التعاون الدولي، والوفد المرافق للسفير الفرنسي وممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية.

 

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التأمين الصحي الشامل الدكتور حسام عبدالغفار الوكالة الفرنسية للتنمية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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