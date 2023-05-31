الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

جدول مراجعات مبادرة تقدر في 10 أيام لطلاب الثانوية العامة

الثانوية العامة،
الثانوية العامة، فيتو

إذا كنت من طلاب الثانوية العامة، ولديك الكثير من الأسئلة التي لا تعرف إجابتها، فالفرصة لا تزال أمامك لمراجعة المنهج كاملا مرة أخرى، وذلك من خلال جدول مراجعات الثانوية العامة الذي أطلقته مبادرة "تقدر فى ١٠ أيام" التابعة لمبادرة حياة كريمة، وذلك لمراجعة كل المواد مع مجموعة متميزة من المدرسين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

طريقة التسجيل في مبادرة تقدر في 10 أيام

ويمكنك الاشتراك وحضور المراجعات من خلال تسجيل بياناتك من هنا وسيتم التواصل معك من خلال أعضاء المباردة
https://forms.gle/vuzt1H31af9pE4tf6
 

-إعلانات-

وتتضمن البيانات: الاسم رباعي ورقم الهاتف، والرقم القومي للطالب، كما سيتم نشر الجداول وأسماء المعلمين وتوقيتات الحضور لجميع المواد الدراسية طوال فترة المراجعات التي ستستمر لمدة 10 أيام.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة وجود أسئلة مقالية بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع  خلال امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 لطلاب الصف الثالث الثانوي المقرر انطلاقها 12 يونيو المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة في المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة ستكون بلا أسئلة مقالية وسوف تعتمد على الأجزاء أو الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، وسوف يتسلم الطالب ورقة البابل شيت فقط للإجابة عن الأسئلة الاختيارية.

 

امتحانات الثانوية العامة 2023

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الثانوية العامة 2023، خلال الإجابة على الأسئلة بورقة البابل شيت كالتالي:

1- ضرورة تظليل الإجابة الصحيحة على البابل شيت بقلم جاف واضح وكامل وليس نصف تظليل.

2- البعد عن القلم الرصاص مع كتابة البيانات بنفس القلم الجاف بخط واضح. 

3- يمنع استخدام الكوريكتور

4- الإجابة في المساحة المخصصة للأسئلة المقالية وعدم الكتابة على ظهر البابل شيت.

وكانت الوزارة أعلنت إتاحة الفيديو التوضيحي الخاص بالتعليمات والإرشادات الهامة المتعلقة بورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة على الموقع الرسمى للوزارة.

 

نظام البابل شيت بالثانوية العامة 2023

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح كافة الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة.

 

فيديو توضيحي لطلاب الثانوية العامة لطريقة الإجابة بالبابل شيت 

ويتضمن الفيديو شرحًا تفصيليًّا مبسطًا وإرشادات هامة للطلاب لطريقة إجابة أسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، للجزء الخاص بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

كما يتضمن الفيديو شرحًا تفصيليًّا عن الإرشادات الخاصة بملء البيانات وطريقة تدوين رقم الجلوس.

وفيما يلي رابط اللينك الخاص بالفيديو على موقع الوزارة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت تنبيهًا مهمًّا وعاجلًا لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 قبل انطلاق امتحانات نهاية العام 12 يونيو المقبل.

حقيقة وجود أسئلة مقالية بامتحانات المواد المضافة للمجموع في الثانوية العامة

أخبار مصر اليوم، السيسي يصدق علي قانون تنظيم حيازة الحيوانات.. وتحذير عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 التعليم الفني امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة أمتحانات نهاية العام الدراسي طلاب الثانوية العامة مبادرة حياة كريمة

مواد متعلقة

وزيرة البيئة تلتقي ممثلي شركة أسبيك لمعالجة المخلفات

رئيس جهاز شئون البيئة يشارك فى ورشة عمل عن حوكمة تغير المناخ

وزيرة البيئة تبحث مع السفير الإيطالي فرص التعاون في الاستثمار البيئي والمناخي

البيئة: إزالة 13 مكمورة فحم عشوائية بقرية بولين بالبحيرة

التيبس الرمي، دليلك الكامل في التعامل مع لحوم الأضاحي بعد ذبحها

باحث يحذر من تناول هذه الفواكه: تسبب نزلات معوية شديدة

الاقتصاد الأزرق في مصر.. البيئة تدشن إستراتيجية متكاملة لتوضيح الأدوار والمسئوليات.. وحملات لوقف الصرف الصناعي في نهر النيل

موعد إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة

الأكثر قراءة

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

الكويتية نور الفلاح حامل بطفلها الأول من حبيبها آل باتشينو

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (أسماء الأوائل)

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

ضبط السائق المتسبب في مصرع طبيب شهير ونجلته أعلى الطريق بالنزهة

بداية من غد، قطارات إضافية لخدمة هذه الخطوط تعرف عليها

Advertisements

منوعات

المزيد

التلسكوبات الحالية عاجزة عن رصدها، صخور فضائية تبقى عالقة ملايين السنين

عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك الآن بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الفاكهة، تراجع البرقوق السكري 5 جنيهات اليوم الأربعاء 31-5-2023 بسوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 31-5-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية