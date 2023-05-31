جدول مراجعات مبادرة تقدر في 10 أيام لطلاب الثانوية العامة

إذا كنت من طلاب الثانوية العامة، ولديك الكثير من الأسئلة التي لا تعرف إجابتها، فالفرصة لا تزال أمامك لمراجعة المنهج كاملا مرة أخرى، وذلك من خلال جدول مراجعات الثانوية العامة الذي أطلقته مبادرة "تقدر فى ١٠ أيام" التابعة لمبادرة حياة كريمة، وذلك لمراجعة كل المواد مع مجموعة متميزة من المدرسين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

طريقة التسجيل في مبادرة تقدر في 10 أيام

ويمكنك الاشتراك وحضور المراجعات من خلال تسجيل بياناتك من هنا وسيتم التواصل معك من خلال أعضاء المباردة

https://forms.gle/vuzt1H31af9pE4tf6



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وتتضمن البيانات: الاسم رباعي ورقم الهاتف، والرقم القومي للطالب، كما سيتم نشر الجداول وأسماء المعلمين وتوقيتات الحضور لجميع المواد الدراسية طوال فترة المراجعات التي ستستمر لمدة 10 أيام.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة وجود أسئلة مقالية بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع خلال امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 لطلاب الصف الثالث الثانوي المقرر انطلاقها 12 يونيو المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة في المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة ستكون بلا أسئلة مقالية وسوف تعتمد على الأجزاء أو الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، وسوف يتسلم الطالب ورقة البابل شيت فقط للإجابة عن الأسئلة الاختيارية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الثانوية العامة 2023، خلال الإجابة على الأسئلة بورقة البابل شيت كالتالي:

1- ضرورة تظليل الإجابة الصحيحة على البابل شيت بقلم جاف واضح وكامل وليس نصف تظليل.

2- البعد عن القلم الرصاص مع كتابة البيانات بنفس القلم الجاف بخط واضح.

3- يمنع استخدام الكوريكتور

4- الإجابة في المساحة المخصصة للأسئلة المقالية وعدم الكتابة على ظهر البابل شيت.

وكانت الوزارة أعلنت إتاحة الفيديو التوضيحي الخاص بالتعليمات والإرشادات الهامة المتعلقة بورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة على الموقع الرسمى للوزارة.

نظام البابل شيت بالثانوية العامة 2023

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح كافة الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة.

فيديو توضيحي لطلاب الثانوية العامة لطريقة الإجابة بالبابل شيت

ويتضمن الفيديو شرحًا تفصيليًّا مبسطًا وإرشادات هامة للطلاب لطريقة إجابة أسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، للجزء الخاص بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

كما يتضمن الفيديو شرحًا تفصيليًّا عن الإرشادات الخاصة بملء البيانات وطريقة تدوين رقم الجلوس.

وفيما يلي رابط اللينك الخاص بالفيديو على موقع الوزارة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت تنبيهًا مهمًّا وعاجلًا لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 قبل انطلاق امتحانات نهاية العام 12 يونيو المقبل.