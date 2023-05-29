أمهات مصر: أولياء أمور طلاب الثانوية ينتظرون فيديو الوزارة للإجابة على البابل شيت

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن هناك مطالب لأولياء أمور وطلاب الثانوية العامة التي تنطلق امتحاناتهم 12 يونيو المقبل.

امتحان البابل شيت

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الطلاب وأولياء الأمور طالبوا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد فيديو توضيحي ينشر علي صفحة الوزارة الرسمية وموقعها يتضمن الطريقة الصحيحة للإجابة على نموذج امتحان البابل شيت وليس منشورا بصور وإنفوجراف فقط، حتي يستطيعوا التدريب علي حل نماذج الإمتحانات بشكل صحيح دون الوقوع في خطأ.

-إعلانات-

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأشارت عبير إلي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت منذ أيام عن أنه من المقرر أن تعلن الوزارة قريبا، عبر فيديو توضيحي، عن كافة الخطوات المتعلقة بكتابة البيانات على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر الوزارة بسرعة نشر الفيديو علي صفحتها حتي يطمئن أولياء الأمور والطلاب، مستطرده: "في انتظار وضع الفيديو علي صفحة الوزارة الرسمية، وكل الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم".

ومن جانبها، وجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور حديثها لأولياء الأمور والطلاب، قائله: "لازم نهيأ المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب داخل الأسرة علشان يركزوا كويس في مراحعاتهم وابعدوا عن أي تشتيت لهم وربنا يوفقهم جميعا".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت تنبيه مهم وعاجل لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 قبل انطلاق امتحانات نهاية العام 12 يونيو المقبل.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي جميع طلاب الثانوية العامة 2023، بضرورة عدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها).

كما وجهت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

امتحانات الثانوية العامة

كما نص التنبيه على عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للورقة الامتحانية، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

كما أكد الوزير أن الوزارة حرصت على طمأنة طلاب الثانوية العامة وإطلاعهم على مواصفات الورقة الامتحانية مبكرًا، واستعرض في هذا السياق نموذجًا توضيحيًّا لورقة إجابة الطالب والذي يضم الجزء المخصص للإجابة عن الأسئلة المقالية، والبابل شيت، مؤكدًا أنه على الطالب أن يكتب بياناته في الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذا التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو القادم.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وأوضح الوزير أن ورقة الأسئلة تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، مشيرًا إلى أن الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها، وبالنسبة لأسئلة مواد اللغات (العربية - الأجنبية) فى حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.

تعديلات امتحانات الثانوية العامة

كما أوضح الوزير أنه تم إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة، موضحًا أنه تم التشديد على أن تكون الأسئلة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.