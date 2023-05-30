الثانوية العامة 2023، كيفية اختيار لغة الامتحان بالبابل شيت

الثانوية العامة 2023، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريقة اختيار طلاب الثالث الثانوي لغة الامتحان بورقة البابل شيت خلال امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023.

المواد المترجمة بـ امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة للمواد المترجمة لطلاب الثانوية العامة 2023 يوجد خانة بورقة البابل شيت تسمي “لغة الاختبار” وهي تمثل اللغة التي يدرس بها الطالب المواد المترجمة، ويتم من خلال اختيار اللغة التي تكون إما إنجليزية أو فرنسية.

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وكانت الوزارة أعلنت عن إتاحة الفيديو التوضيحى الخاص بالتعليمات والإرشادات الهامة المتعلقة بورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة على الموقع الرسمى للوزارة.

نظام البابل شيت بالثانوية العامة 2023

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوضيح كافة الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة.

فيديو توضيحي لطلاب الثانوية العامة لطريقة الإجابة بالبابل شيت

ويتضمن الفيديو شرحا تفصيليا مبسطا وإرشادات هامة للطلاب لطريقة الإجابة عن اسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، للجزء الخاص بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

كما يتضمن الفيديو شرحا تفصيليا عن الإرشادات الخاصة بملء البيانات وطريقة تدوين رقم الجلوس.

وفيما يلي رابط اللينك الخاص بالفيديو على موقع الوزارة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت تنبيه مهم وعاجل لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 قبل انطلاق امتحانات نهاية العام 12 يونيو المقبل.

حذر اصطحاب الهاتف المحمول بامتحانات الثانوية العامة 2023

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي جميع طلاب الثانوية العامة 2023، بضرورة عدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها).

كما وجهت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما نص التنبيه على عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

اجراءات التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2023

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للورقة الامتحانية، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

كما أكد الوزير أن الوزارة حرصت على طمأنة طلاب الثانوية العامة وإطلاعهم على مواصفات الورقة الامتحانية مبكرًا، واستعرض في هذا السياق نموذجًا توضيحيًّا لورقة إجابة الطالب والذي يضم الجزء المخصص للإجابة عن الأسئلة المقالية، والبابل شيت، مؤكدًا أنه على الطالب أن يكتب بياناته في الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذا التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو القادم.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وأوضح الوزير أن ورقة الأسئلة تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، مشيرًا إلى أن الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها، وبالنسبة لأسئلة مواد اللغات (العربية - الأجنبية) فى حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.

تعديلات امتحانات الثانوية العامة

كما أوضح الوزير أنه تم إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة، موضحًا أنه تم التشديد على أن تكون الأسئلة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.