وزير الصحة يزور معرض زهور الربيع ويبدى إعجابه بجمال المعروضات

زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان معرض زهور الربيع المقام حاليًا بالمتحف الزراعي بالدقي، حيث تفقد "عبدالغفار" اجنحة المعرض المختلفة والتقى العارضين وأصحاب المشاتل.

وأبدى "عبدالغفار" إعجابه بالمعرض ومستوي التنظيم وجودة المعروضات، وبجمال الزهور والورود ‏ونبات الزينة وكان برفقة وزير الصحة خلال زيارته للمعرض د علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى وبعض أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض.

ويشهد معرض زهور الربيع إقبالا كبيرا من الأسر المصرية والسادة السفراء الأجانب بالقاهرة ويذكر أن معرض زهور الربيع الذي افتتحه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السبت الماضي يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.

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جدير بالذكر أن المعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا لمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي.

ويفتح المعرض الدائم للزهور بموقع الزراعات المحمية بالدقي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحت اسم “الواحة الخضراء”، أبوابه أمام الجمهور لأول مرة، حيث تتعاون وزارة الزراعة مع القطاع الخاص، في إطلاق معرض مواز لمعرض زهور الربيع بحديقة الأورمان ليكون متنفسا للأسر المصرية ولعرض الشركات المنتجة للاند سكيب لمنتجاتها بشكل مميز.

المعرض الدائم للزهور

وأكد الدكتور مسعد قطب المشرف العام على الزراعات المحمية، أن المعرض يتضمن المنتجات والابتكارات والتكنولوجيات وكذلك معرض دائم للزهور ومستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية بمشاركة 62 عارضًا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

مواعيد فتح المعرض الدائم للزهور

ومن ناحيته أكد بلال علي المسؤول بإدارة الزراعات المحمية أن المعرض الدائم سوف يستمر طوال العام بموقع الدقي للزراعات المحمية في 6 شارع ميشيل باخوم أمام نادي الصيد من 10 صباحًا حتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.

اختيار الشركات العارضة

وأشار إلى أن عدد العارضين: بلغ حتى الآن، حوالي 62 شركة من منتجي الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى بعض المؤسسات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتم اختيار العارضين من بين مئات الشركات التي تقدمت بعد دراسة كل شركة على حدة وما تتميز به في هذا المجال وتم الاختيار بعناية ووضعنا شرط الخبرة والتمكن من الإنتاج المتميز وأن تكون الشركات مسجلة ولها وثائق قانونية ومرخصة.

كما تم فتح المجال أمام الطلبة بالجامعات المصرية لعرض منتجاتهم بالمعرض وخلق فرص للتدريب والممارسة بين كبار المنتجين في مصر والزائرين من الخارج كبوابة لمشروعات التشجير في مصر في هذا المجال، وهي استراتيجية إنشاء الواحة الخضراء أو المعرض الدائم.

معرض الواحة الخضراء

وأضاف "على" أن استراتيجية إنشاء الواحة الخضراء أو المعرض الدائم تهدف إلى توفير كافة المنتجات الزراعية والغذائية وعرضها من خلال تكنولوجيات وابتكارات ذكية والمساعدة في التنمية وتوفير فرص العمل للشباب وطلبة الجامعات والدراسات العليا بالتدريب والبحث العلمي والعملي وعرض منتجاتهم وتسويق المنتجات الزراعية للشركات وتنمية أصول الزراعات المحمية من خلال انطلاقة جديدة للقطاع الخاص للتسويق والعمل بشكل جماعي مع القطاع الحكومي.

ويقدم المعرض قيمة مضافة في الترويج لنباتات الزينة والشتلات الزراعية كالفاكهة والأشجار المختلفة التي تستخدم في شوارعنا الجديدة.

كما يفتح سوقًا تجارية واسعة لصيانة الحدائق والمتنزهات وتنسيق المدن والطرق كنشاط مهم في الجمهورية الجديدة.

كما يسهم في توفير وإيجاد نشاط جديد وهو توفير مستلزمات الحدائق للمواطن بأسعار تشجيعية والجديد في المعرض الدائم المجمع لنشاطات مختلفة تحت سقف واحد، ويستهدف مشروع الواحة الخضراء زيادة التصدير للخارج وخاصة إلى دول الخليج.