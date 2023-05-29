الإثنين 29 مايو 2023
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سيارات

توسيعات جديدة في زيوت مصر من أجل استراتيجية ومحورية السوق المحلي

شل مصر، فيتو
شل مصر، فيتو

أعلنت شركة شل للزيوت مصر عن تجديد عقد شراكاتها مع   أول وأكبر شبكة للموزعيين المعتمدين للعلامة التجارية مرسيدس-بنز – لركوب السيارات في مصر، لتصبح شل بموجب تلك الشراكة موردًا حصريًا للزيوت لناتكو للعام العاشر على التوالي، مما سيسهم في استمرار توافر منتجات شل من زيوت التشحيم لعملاء الشركة ويعزز من تجربة المستهلكين والعملاء.

 

وشهدت مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات الشركتين، حيث حضر كل من آمال الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر والمهندس كريم سامى سعد – رئيس مجلس الادارة والسيد ياسر صالح، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسيارات –.

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وقالت آمال الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر: " أود أن أعبر عن سعادتي وفخري بما تشهده شركة شل للزيوت مصر من توسعات استراتيجية ومحورية في السوق المصري في الفترة الأخيرة، ويزيدني فخرًا أن نتشارك تلك التوسعات مع مجموعة من أكبر الكيانات في سوق السيارات في مصر. فنحن على يقين تام أن الثقة التي تضعها كبرى شركات صناعةالسيارات في منتجاتنا من زيوت التشحيم، ستزيدنا إصرارًا على تلبية جميع احتياجاتهذا القطاع، والحفاظ على مكانتنا الريادية في السوق المحلية والعالمية."

 

وأضافت أن الشراكة مع اخد الشركات للسيارات –  تعد امتداد لمشوارًامن النجاحات التي استمرت لعشر سنوات، حيث أن الشركتين لديهم نفس الرؤيةوالاستراتيجية التي تضع المستهلك على رأس أولوياتها، حيث تحرص شل على الحفاظ على جودة المنتجات التي تقدمها للمستهلك المصري وذلك استنادًا على الجهود الكبيرة التي تقوم بها في أعمال البحث والتطوير مما يمكنها من المنافسة بأحدث التكنولوجيات التي تحافظ دائماُ على أعلى أداء للمحركات في العالم.

 

و قال  ياسر صالح، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للسيارات– ناتكو: "نحن فخورين بتجديد عقد الشراكة مع شل للزيوت مصر لتوافر منتجاتعالية الجودة لديهم، مما يحافظ على أداء ومتانة السيارات التجارية. مضيفا أن شل للزيوت معتمدة من قبل شركة مرسيدس-بنز عالميا لجودتها الجيدة مما يشير الى أن الشركة تلتزم بأعلى معاير العالمية في صناعة الزيوت."

و أضاف: "لقد تعاونا خلال العشر سنوات الماضية مع شل للزيوت، واليوم نعلن عن تجديد خمس سنوات جدد لتوفير احسن وافضل جودة لعملأنا التي سيساعد على تعزيز مكانتنا في سوق السيارات المصري وستكون خدمات شل للزيوت متوفرة من خلال 7 مراكز الصيانة لدينا في أنحاء الجمهورية."

 

 

يذكر أن شركة شل للزيوت مصر قامت بعقد العديد من الشراكات في الفترة الأخيرة ومنها عقدين شراكة لمدة 5 سنوات مع شركة جنرال موتورز وشركة المنصور للسيارات، وكذلك وقعت عقد شراكة مع العلامة التجارية إم جي في مصر، لتعزز بذلك مكانتها الرائدة كمورد حصري للزيوت لأكبر الكيانات في مصر.

شل توقيع عقد شراكة مع جنرال موتورز والمنصور للسيارات

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الرئيس التنفيذي للشركة السيارات في مصر السوق المحلية

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