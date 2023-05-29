شيرين عبد الوهاب: أنا جوايا عفريتة موسيقية وببقى حد تاني على المسرح

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، كواليس تحضيراتها لحفلها في جدة الذي أحيته أمس وشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

حفل شيرين في جدة

وقالت “شيرين” خلال لقاء على قناة روتانا:" أنا ببقى شخص تاني على المسرح، بتركبني شخصية تانية خالص غيري بحس اني أنا مش مع حد غير الجمهور.. عندي عفريتة موسيقية جوايا وإن شاء الله العودة تبقي موفقة ونعمل أغاني أحلى من اللي اتعملت قبل كدا، إن شاء الله نعود بالنجاحات تاني".

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كبيرا بالمملكة العربية السعودية في “جدة” وشهد الحفل إقبالا جماهيريا ضخما.

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وعلى الجانب الآخر، أعلن الإذاعي إيهاب صالح انفصاله رسميا عن إدارة أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال بوست نشره عبر الحسابات الرقمية الخاصة به.



انفصال إيهاب صالح عن شيرين

وكتب إيهاب صالح عبر “فيس بوك”: “جمهور شيرين العظيم، الحمد لله على نجاح حفل جدة كما كان متوقع وده العادي بتاع شيري في أي حفلة... أجلت الإعلان بالقرار ده لحد بعد الحفلة، وحابب أشكركم جدا على كم الدعم الرهيب في خلال الفترة اللى فاتت ليها في المقام الأول، وطبعا بعد كدة ليا”.

وتابع: “قررنا إن من الأفضل لينا إن نحط صداقتنا والعشرة قبل أي حاجة، وإني ابتعد عن إدارة أعمالها، وده أكيد لمصلحة الطرفين ولينا أسبابنا، مبروك وشكرا يا شيري من كل قلبي ويارب أكون كنت على قد وعدي.. وكلمتي ليكي إنى دايما في ضهرك، والحمد لله الدنيا دارت من أول وجديد وتكسري الدنيا، حفلة بعد حفلة وخلاص أهو الألبوم على أبواب، ومتأكد انه هينجح نجاح غير عادي”.

واختتم بـ: "فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك ورجوعك بالقوة دي، وده إللي اتعودنا عليه منك طول السنين دي، أنا كدة كدة دايما موجود زي مانتي عارفة، وربنا يديم كل اللى بينا على خير، وآسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكي بأي شكل.. أحب أشكر كمان جمهورك، أكيد اللي مشوفتش منه غير كل خير وحب، شكرا بجد من كل قلبي، طبعا وأكيد شكر كبير لسيادة المستشار تركي آل الشيخ (أبو ناصر) على كم الدعم الكبير منه، بمجرد إنه شاف صورة رجوعك للاستوديو وقد إيه كان مهتم بشيرين، ومقدر قيمتك وتقديرك بشكل يليق بيكي، صوت إحساس العرب وده مش غريب عليه، ودايما في ضهر كل الفنانين العرب كدة كدة، دي شهادة حق لازم تتقال".

شيرين عبد الوهاب

واحتلت النجمة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا مؤشرات بحث جوجل عربيًّا وتصدرت مختلف تريندات السوشيال ميديا وبالأخص موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وذلك عقب إطلاقها مجموعة من التصريحات الصادمة والجريئة كعادتها.

ومن أبرز تلك التصريحات حديثها حول رؤيتها لنفسها بأنها المطربة الوحيدة التي تستحق لقب (صوت مصر) رغم وجود زميلات يتمتعن بأصوات مميزة.. وقالت شيرين خلال لقائها ببرنامج كاربول كاريوكي بالعربي عندما سألها المذيع: هل أنتِ الوحيدة التي تستحق هذا اللقب؟ لترد جاوبيني بنعم أم لا، فأجابت المطربة وبقوة: نعم، ونص.