بعد حفلها في جدة، ماذا قال عمر خيرت عن شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب؟

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى بعد حفلها مساء أمس، على مسرح بنش مارك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لتعلن عن عودتها الفنية وبقوة.

في السطور الآتية نستعرض رأي الموسيقار الكبير عمر خيرت فى الفنانة شيرين عبد الوهاب وعدد من المطربين المصريين والعرب.

عمر خيرت: أحب أم كلثوم والحجار صوته مميز

كشف الموسيقار الكبير عمر خيرت عن رأيه فى عدد من المطربين خلال مذكراته "المتمرد" والصادرة عن دار نهضة مصر، قائلًا: "طوال سنوات عمرى التقيت بعدد كبير من الأصوات والمطربين ولكن أحب الأصوات إلى قلبي أم كلثوم وعبد الوهاب، ثم يأتى علي الحجار الذى يتميز بأن لديه مساحات صوتية غير طبيعية، ومتمكن جدا من أدواته ن ولديه القدرة على غناء ألوان مختلفة، وتطويع صوته ليتناسب مع أصعب الألحان، هو فنان صنع أعمالا فنية بمعنى الكلمة، وليست تجارية، ولذلك كنت حريصا على ترشيحه لغناء أى عمل درامي أقوم به".

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وأكمل: "مع الحجار أعتز جدا بأغنية "عارفة" التى اشتهرت من خلال ألبومه، كلمات الشاعر بهاء جاهين، رغم أنها كانت إحدى أغنيات مسلسل اسمه "عصر الفرسان" لا يعلم الجمهور عنه شيئا".

وقال: “أحب كذلك لطيفة التى لها شخصية مميزة جدا فى الغناء، كما أنها مثقفة موسيقيا وحريصة على تطوير نفسها موسيقيا”.

عمر خيرت: شيرين عبد الوهاب جيدة ومحمد فؤاد متمكن

ويرى الموسيقار عمر خيرت أن الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان محمد فؤاد أصوات جيدة، قائلا: "محمد فؤاد مطرب متمكن وصاحب صوت جميل، أما شيرين عبد الوهاب فخامة صوتية جيدة جدا".

مضيفا أن أن آمال ماهر وريهام عبد الحكيم أصوات جيدة للغاية، ولكن ينقصهما الخروج من عباءة أم كلثوم، حتى يصبح لهما شخصياتهما وأعمالهما.

وقال عن محمد الحلو إنه صوت جيد له طبيعة خاصة مختلفة عن باقي الأصوات، أما هانى شاكر فقال عنه إنه يميل للطرب واللون العاطفى فى الغناء، وهذا يقترب لمدرسة عبد الحليم حافظ، أما مدحت صالح فأوضح أن صوته كلاسيكي شرقي نشأ على الغناء الشرقي الأصيل.

عمر خيرت: عمرو دياب يعتمد على جاذبيته

ويرى الموسيقار عمر خيرت أن عمرو دياب يعتمد على جاذبيته الشخصية وأدائه المسرحي واجتهاده الكبير، قائلا: "جاء لي عمرو دياب فى البيت قبل شهرته الكبيرة، وأراد أن أقدم له لحنا، وذلك تقريبا بعد "ليلة القبض على فاطمة" و"اليوم السادس"، ولكنى كنت أرى أن طرقنا مختلفة، وقد نجح هو بالفعل فى هذه السنة، واستطاع أن يقدم ألبوما ناجحا للغاية، وأذكر أنه فى لقائي نصحته بالحفاظ دائما على فكرة قبوله عند الناس، وقد كان".

عمر خيرت: الجيل الحالى من المطربين مظلوم

وكشف الموسيقار عمر خيرت خلال مذكراته "المتمرد" أن الجيل الحالى من المطربين مظلوم للغاية، لأنه جاء بعد مطربين فطاحل مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم وليلى مراد وبالتالى المقارنة صعبة للغاية، خصوصا إذا قدموا أعمال الكبار بأصواتهم ونفذوا إلى القلوب بهذه الأعمال، مثل آمال ماهر مثلا، وبالتالي فإن أى عمل خاص بالفنانة نفسها لن يقابل بنفس الترحيب.

شيرين عبد الوهاب فى جدة

وكانت قد أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها مساء أمس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقدمت حفلا متميزا تفاعل معه جمهور الحضور، وافتتحت حفلها بأغنية "على بالي" كما تغنت بكلاسيكيات كوكب الشرق أم كلثوم ومنها " سيرة الحب".

وكعادتها أثارت شيرين عبد الوهاب الجدل عند لقائها بالجمهور بسبب تعليقها على ارتفاع درجات الحرارة فى مدينة جدة أثناء الحفل قائلة "الجو حر أوى مش كنتم تقولولي كنت جيت بالمايوه"، مما أثار حديثها استياء رواد التواصل الاجتماعى.