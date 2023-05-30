فوائد خل التفاح للتخسيس، يقلل دهون البطن ويمنحك الشعور بالشبع

فوائد خل التفاح للتخسيس، مذهلة، وهو من الحلول المضمونة في التخلص من الوزن الزائد، إلى جانب فوائد خل التفاح للصحة بشكل عام، وكذلك في علاج مشاكل البشرة والشعر، ويمكن تحضير خل التفاح في البيت بكل سهولة؛ لضمان جودته ونقاءه.

ويؤكد محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب والطب الطبيعي، أن فوائد خل التفاح عديدة، فيمكن استخدامه في المجال الطبي، وعلاج العديد من الأمراض، إلى جانب فوائد خل التفاح للتخسيس، والتي يوضحها في السطور التالية.

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فوائد خل التفاح للتخسيس

من فوائد خل التفاح للتخسيس؛ أنه يمنحك الشعور بالشبع، كما أنه يساعدك على تناول كميات أقل من السعرات الحرارية، كما أنه يساعد في تقليل الدهون المختزنة في منطقة البطن، كما أنه يساعد في حرق الدهون بالجسم بشكل أسرع..

خل التفاح

فوائد خل التفاح للصحة



خفض السكر في الدم

يمكن لمرضى السكري الاستعانة بخل التفاح في السيطرة على مستويات السكر في الدم لديهم.

كما أنه يمكن لخل التفاح تحسين حساسية الأنسولين بنسبة تصل إلى 34٪، وخفض مستويات السكر في الدم بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات.



يقلل من مخاطر السرطان

خل التفاح يمكن أن يساعد في خفض خطر الإصابة بالسرطان، وقتل الخلايا السرطانية.



علاج التهاب الحلق

خل التفاح هو أفضل علاج لالتهاب الحلق، فخواصه المضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد على تقتل البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق.



ويمكنك عمل مزيج من الخل مع الماء، واستخدامه كغرغرة.

فوائد خل التفاح للبشرة والشعر

فوائد خل التفاح في العناية بالبشرة والشعر، عديدة، وهو ما يستعرضه في السطور التالية:



مزيل لبقع الوجه

يمكن استخدام خل التفاح في إزالة البقع التي تظهر على الجلد نتيجة التقدم في العمر، وكذلك يساعد في الحد من ظهور الندبات، كما أنه يساعد في تنظيف البشرة.





تونر للوجه

يمكن مزج خل التفاح مع الماء، واستخدامه كتونر لوجهك، فهو يجعلك تستمعين ببشرة ناعمة، خالية من أي مشاكل.



محاربة قشرة الرأس

امزجي ملعقة واحدة من خل التفاح، مع ملعقتين من الماء، واستخدميه في شطف شعرك للتخلص من قشرة الرأس.



غسول للفم

استخدميه كمضمضة للفم، فسيخلصك من رائحة الفم الكريهة، فهو يقتل بكتيريا الفم التي تسبب الرائحة الكريهة.

خل التفاح لجمالك

استخدامات خل التفاح المنزلية

ويؤكد محمد سلام، أنه يمكن استخدام خل التفاح في العديد من الاغراض المنزلية، والتي يستعرضها في السطور التالية:



حفظ الأطعمة

تماما مثل جميع أنواع الخل الأخرى، يمكن استخدام خل التفاح كمادة حافظة فعالة.

لتخليل مختلف الخضراوات.

يمكن استخدام خل التفاح، في تخليل الخضروات، وهو يعمل عن طريق جعل الطعام أكثر حمضية، مما يعطل الإنزيمات، ويقتل البكتيريا في الأطعمة التي قد تسبب لها التلف.



مزيل للروائح

خل التفاح لديه خصائص مضادة للجراثيم، لذلك يمكنه القضاء على الروائح الكريهة.

ويمكنك أن تجرب ذلك من خلال مزج خل التفاح مع الماء لصنع رذاذ لإزالة الروائح الكريهة.

يمكنك أيضا مزجه مع الملح الانجليزي في كمية من الماء، ونقع القدمين فيه، فقد يساعد على التخلص من رائحة القدم غير المرغوب فيها، عن طريق قتل البكتيريا المسببة للرائحة.



اصنعي خل التفاح بنفسك في البيت

وتقدم دكتورة منال عبد الرحمن أستاذ الاقتصاد المنزلي، طريقة عمل خل التفاح في البيت.

يستغرق عمله 25 يوم

مقادير عمل خل التفاح

كيلو تفاح مقطع بدون تقشير ولا رمي البذور

ملعقة خميرة

ملعقة سكر

قطع خبز جاف

نصف كوب خل تفاح (اختياري)

برطمانات زجاجية

خطوات عمل خل التفاح

ضعي التفاح المقطع في البرطمانات بحيث يطون كل واحد ممتلئ دون وجود أي ثغرات قدر الامكان.

أخلطي بقية المكونات مع بعضها جيدا، ما عدا الخبز

ضيفي المكونات في البرطمانات

ضعي على وجه كل برطمان قطعة خبز جافة

أحكمي غلق البرطمانات جيدا.. وضعيهم في مكان مغلق ومعتم لمدة 20 يوم

بعد مرور 20 يوم افتحي البرطمانات، ستجدي أن نسبة الماء وقد نقصت، هذا مؤشر على نجاح الخطوات السابقة

ضعي على وجه كل برطمان قطعتين شاش وضعي غطاء البرطمان، لكن دون احكام الغلق حتى يتخلل الهواء البرطمان ويساعد على تفاعل التفاح مع الهواء.. واتركيه هكذا لمدة 5 أيام

بعد مرور 5 أيام افتحي البرطمانات وقومي بتصفيتها في وعاء، والفائض من التفاح قومي بخلطه، وتصفيته أيضا

قومي بغلي الكمية كلها لمدة 15 دقيقة للتعقيم، دعيه حتى يبرد، ثم ضعيه في زجاجة محكمة الغلق.

والآن أصبح جاهزا للاستخدام.