الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

مواجهة الزمالك وطلائع الجيش بين الأمل الأفريقي والبقاء

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يشهد استاد القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وطلائع الجيش  في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري والقناة الناقلة

وتحدد موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتحمل المباراة أهمية كبرى للفريقين، الزمالك في ظل الموقف السيئ لهما بجدول ترتيب الدوري المصري حيث يتواجد حامل لقب النسختين الماضيتين في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، بينما يقبع الطلائع في المركز ال 17 (قبل الأخير) بـرصيد 26 نقطة.

ويحتاج كلا الفريقين إلى الفوزالزمالك من أجل الحفاظ على حظوظه الضئيلة في التأهل لدوري أبطال إفريقيا بينما يسعى الجيش للبقاء في الدوري، الذي يبتعد بـ5 نقاط عن آخر مركز.

الزمالك وحلم افريقيا 

بات الزمالك حامل لقب الدوري المصري مهددًا بقوة بالغياب عن النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا، في ظل منافسة شرسة على الوصافة مع بيراميدز وفيوتشر، بينما انفرد الأهلي بالصدارة وبات على بعد خطوات من التتويج ويحتل قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة من 24 مباراة وله 5 مؤجلات، بينما يتواجد بيراميدز بالمركز الثاني برصيد 58 نقطة من 28 مباراة وخلفه فيوتشر برصيد 54 نقطة بنفس العدد من المباريات، ثم الزمالك برصيد 47 نقطة من 28 مباراة أيضًا.
مواجهة الطلائع اليوم آخر مؤجلاته الزمالك ولبيراميدز لقاء مؤجل ضد الأهلي، ولفريق فيوتشر مواجهة مؤجلة ضد الأهلي أيضا.

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بباقي مبارياته الست المتبقية في الدوري هذا الموسم، مع تعثر فريقي بيراميدز وفيوتشر بالسيناريو المذكور أعلاه.

وتتبقى للزمالك 6 مباريات أمام طلائع الجيش اليوم الثلاثاء، ثم الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو.

طلائع الجيش

أزمة النحاس في طلائع الجيش

يدخل عماد النحاس، مدرب طلائع الجيش مباراة الليلة بحثا عن نتيجة إيجابية، في ظل الموقف الصعب للفريق في جدول الترتيب اضافة الي ضعف موقفه في البقاء بمنصبه لاقتراب الطلائع من الهبوط لذلك فجميع مبارياته مباريات كؤوس. 

وكانت أخر هذه النتائج السلبية الهزيمة من الاهلى بهدفين مقابل لا شيء  فى بطولة الدورى المصري. 

وخاض الزمالك 11 مباراة أمام فرق يدربها عماد النحاس، حقق خلالها 5 انتصارات، مقابل 4 تعادلات وخسارتين، ويحتاج إلى عدم التعثر من أجل تأكيد تفوقه التاريخي.

ويسعي النحاس الي تحقيق ثالث فوز له كمدرب على حساب الزمالك، حيث جاء انتصاره الأول (1-0) عندما كان مديرا فنيا للشرقية في موسم 2016-2017 وفي موسم 2019-2020، حقق النحاس فوزه الثاني على الزمالك، رفقة المقاولون العرب (2-1).

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك ضد طلائع الجيش

تغيير وحيد في تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

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موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري والقناة الناقلة

تغيير وحيد في تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

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