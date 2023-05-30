كل ما تريد معرفته عن صناديق الاستثمار بالبورصة وأنواعها

يعتقد الكثير ممن هم بعيدين عن البورصة، اعتقادا خاطئا بأن البورصة مجرد أسهم فقط، وأنها مخاطرة غير مأمونة العواقب، ولذلك يبتعدون عن البورصة، وهو اعتقاد بعيد تماما عن الحقيقة، فالبورصة تنقسم إلى قسمين من حيث نوع الاستثمار أحدهما الاستثمار عن طريق الأسهم والنوع الآخر هو الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار.

الاستثمار في صناديق الاستثمار بالبورصة

ونستعرض فيما يلى نستعرض النوع الثانى من أنواع الاستثمار بالبورصة وهو النوع الأكثر أمانا بالنسبة لصغار المستثمرين والمبتدئين:

-إعلانات-



الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار (الاستثمار الأمن بالبورصة)

الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار هو استثمار يناسب صغار المستثمرين، أو المستثمرين المبتدئين وقليلى الخبرة أو من ليس لديهم الوقت الكافي لمتابعة استثماراتهم.

آليات عمل صناديق الاستثمار

توفر إدارة صناديق الاستثمار الخبرة اللازمة لتحقيق أقصى فائدة من استثمارات الصندوق فى مختلف الأوراق المالية أو أدوات الاستثمار.





صندوق الاستثمار فى سوق المال

صندوق الاستثمار هو فى الأصل شركة تأسيسها بهدف جمع أموال عدد كبير من المستثمرين على أن إدارتها وفقا لاستراتيجية يضعها مدير الاستثمار بالصناديق وتستهدف تحقيق أرباح توزع على المستثمرين فى وثائق الصندوق، ويمكن استثمار هذه الأموال فى أشكال متعددة منها الأسهم أو السندات، أو أدوات سوق النقد، وغيرها.





ويتم إدارة صناديق الاستثمار -من خلال مدير استثمار مرخص له ويتميز بالخبرة والكفاءة ليتولى إدارة الاستثمار طبقًا للاهداف الاستراتيجية المنصوص عليها في نشرة اكتتاب الصندوق، وذلك على النحو الذى يحقق أقصى استفادة وبحسب اتجاهات السوق.

أنواع صناديق الاستثمار في البورصة

- صناديق الاستثمار المفتوحة:



تعد صناديق الاستثمار هذة أكثر صناديق الاستثمار انتشارا، وتتميز بسهولة بيع وثائقها على أساس القيمة الصافية (السوقية) فى أى وقت.



ويتم التعامل على وثائق الصناديق المفتوحة مع الصندوق مباشرة، وتنشر إدارة الصندوق يوميًا أسعار الوثائق.



- صناديق الاستثمار المغلقة



و تتميز هذه الصناديق بالثبات النسبى فى هيكل رأس المال، اى أن عدد الوثائق المتداولة (الأسهم) لصناديق الاستثمار المغلقة ثابت ولا يتغير. ويمكن للمستثمر ين فى هذه الصناديق بيع وشراء ما فى حوزتهم من أسهم الصندوق كما هو الحال فى حالة شراء وبيع أسهم الشركات al من خلال البورصة عن طريق سمسار معتمد ومقابل عمولة.



ويتحدد سعر السوق لأسهم هذه الصناديق على أساس العرض والطلب فى البورصة دون النظر إلى صافى قيمة أصول الصندوق.



وتتمثل العوائد التى يحققها المستثمر فى وثائق الصناديق المغلقة فى توزيعات الأرباح خلال فترة الاحتفاظ، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التغير فى القيمة السوقية للوثيقة عند البيع فى نهاية فترة الاحتفاظ.

صناديق الاستثمار



أنواع صناديق الاستثمار

وهناك أنواع عديدة من صناديق الاستثمار من حيث أهدافها من بينها:

صناديق النمو: حيث يركز هذا النوع من الصناديق على الاستثمار فى الأسهم.



صناديق الدخل: وتقوم هذه الصناديق بتوظيف أغلب أموالها فى السندات ذات معدلات الفائدة الثابتة.



الصناديق المتوازنة: تقوم هذه الصناديق بتقسيم استثماراتها فيما بين الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت، وبين الأسهم العادية.



صناديق المؤشرات: تقوم هذه الصناديق بالاستثمار فى الأوراق المالية التى من صمنها مؤشر البورصة.



صناديق الاستثمار فى الأصول السائلة: هذه الصناديق تستثمر أموالها فى الأدوات المالية المتداولة فى سوق النقد مثل أذون الخزانة، وشهادات الإيداع بالبنوك، وتستهدف تحقيق أعلى معدل عائد على الأدوات المالية التى تحتفظ بها. وتتميز هذه الصناديق بانخفاض درجة المخاطر وبالتالى انخفاض العائد، إلا أنها تتميز بدرجة عالية من السيولة والأمان.



وتعمل فى مصر نحو 100 صندوق موزعة بين الأنواع السابقة، ويمكن للمستثمر الشراء فيها من خلال شراء وثيقة عبر إحدى الشركات التى تدير تلك الصناديق فى مصر.