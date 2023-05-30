الثلاثاء 30 مايو 2023
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% عند مستوى 17371 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% عند مستوى 3374 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3262 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17%  عند مستوى 4860  نقطة.
 

تداولات جلسة الأمس 

 

ارتفعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات امس  الإثنين وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 تريليون جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17211 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4844 نقطة.
 

تداولات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.115 تريليون جنيه.
 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة. 
 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 3199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 4788 نقطة.

 

أهمية الاستثمار في البورصة 

من جانب آخر، قال حافظ سليمان خبير أسواق المال: إن مصر أكبر سوق استهلاكي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي سوق مميز لكبار المستثمرين حول العالم علاوة على مشكلات أسواق العالم، حيث وصلت قيم الأصول وأسهم الشركات لقمم تاريخية، بينما الأسهم والأصول المصرية رخيصة بشكل غير مسبوق حرفيًّا.

وأشار إلى البورصة  المصرية وغيرها من أوجه مجالات الاستثمار تحريك عجلة الاقتصاد محليًّا بتوسيع الملكية وحوكمة الشركات، حيث ستجبر السيولة الأجنبية للمسارعة للاستفادة من الحوافز والتسهيلات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وسيجذب الاستثمار الأجنبي قطعًا.

وأضاف حافظ سليمان أنه لا يوجد إقبال على الاقتراض من البنوك فى الوقت الحالي، بينما تتميز البورصة المصرية بالعديد من المزايا من بينها إمكانية تمويل المشروعات من خلال سوق الأسهم، وعن طريق المساهمة فى برنامج الطروحات المنتظرة. 

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تداولات نهاية الأسبوع 

ارتفع معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات   البورصة الخميس الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.105 تريليون جنيه، لتخسر نحو 1.105 مليار جنيه.

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%  عند مستوى 17043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% عند مستوى 3091 نقطة.  

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 3101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34%  عند مستوى 4665 نقطة.

 

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أخبار البورصة اليوم، فيتو

 

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