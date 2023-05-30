الثلاثاء 30 مايو 2023
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اقتصاد

أسعار وثائق صناديق الاستثمار للبنك الأهلي المصري

البنك الاهلي المصري،فيتو
البنك الاهلي المصري،فيتو

كشف البنك الاهلي المصري عن أسعار وثائق صناديق الاستثمار للبنك الأهلي المصري.


وشملت قائمه الصناديق التي يقدمها البنك الاهلي لعملائه ما يلي:

صندوق 01 أسهم متوازن ذو عائد سنوي إقفال 25/5/2023 نحو  63.4 جنيه
 

صندوق 02 أسهم ذو عائد ربع سنوي إقفال 25/5/2023 97.78 جنيه
 

صندوق 03 أسهم ذو عائد ربع سنوي تراكمي إقفال 25/5/2023 197.32 جنيه
 

صندوق 04 نقدى يومي تراكمي ذو عائد شهرى إقفال 28/5/2023 291.04217 جنيه 
 

صندوق 05 أسهم ذو عائد وجوائز ربع سنوي إقفال 25/5/2023 16.97 جنيه 
صندوق 06 (بشائر) أسهم إسلامي ذو عائد ربع سنوي إقفال 25/5/2023 122.5 جنيه 
 

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صندوق 07 صندوق الصناديق المصرية قابض ذو عائد نصف سنوي إقفال 28/5/2023 164.86 جنيه
 

صندوق 09 (الواعد) للاستثمار في أدوات الدين ذو عائد ربع سنوي إقفال 25/5/2023 2103.468 جنيه
 

صندوق 10 مصر للتأمين النقدي إقفال 28/5/2023 25.42946 جنيه 
 

صندوق 11 (عطاء) الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة إقفال 28/5/2023 12.26032 جنيه 
 

صندوق 12 (الأهلي حياة) أسهم متوازن مع التأمين على الحياة إقفال 25/5/2023 138.86 جنيه 

 

 

ومن جانب اخر يقدم البنك الاهلي المصري لعملائه منتجات مصرفية متنوعة لعل منها شهادة الاستثمار من الفئة أوب والتي يقبل عليها العديد من العملاء.

وحول تفاصيل ومزايا شهادات  استثمار البنك الاهلي فئة أوب فهي كالتالي:

تصدر شهادة استثمار (أ) لمده 10 سنوات وتكون فئات الشهادة 100 جم ومضاعفاتها والعائد يكون مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.

تصدر شهادة استثمار (ب) لمده 3 سنوات وتكون فئات الشهادة 500 جم ومضاعفاتها ودوريه صرف العائد ربع سنوي.

 

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تصدر شهادة استثمار (ب) لمده سنه وتكون فئات الشهادة 1000 جم ومضاعفاتها ودوريه صرف العائد شهري

تفاصيل شهادات الدولار في البنك الاهلي 

 

من جانب اخر فوائد شهادات الإدخار بالدولار الأمريكي، يقدم البنك الأهلي عدد من الشهادات الدولارية لعملائه، وتشمل القائمة شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات، بفائدة تختلف على حسب المدة التي يرغب فيها العملاء. 

فوائد شهادات الإدخار بالدولار الأمريكي

وتتمثل فوائد شهادات الادخار بالدولار الأمريكي في فوائد شهرية وربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية.

 5.15 % دولار - سنوي

5.10 % دولار - نصف سنوي

5.05 % دولار - ربع سنوي.

5.00 % دولار - شهري.

البنك الأهلي المصري، فيتو

 شهادة اهل مصر ذات اجل 7 سنوات بفائدة 

5.05 % دولار - سنوي

5.00 % دولار - نصف سنوي

4.95 % دولار - ربع سنوي

4.90 % دولار - شهري

بطاقة الخصم الفوري

تعرف بطاقة الخصم الفوري على أنها بطاقة دفع إلكتروني يصدرها البنك ومرتبطة بحساب مصرفي، حيث تتيح لحاملها التعامل على حسابه البنكي لإجراء أي معاملات.

بطاقات الخصم المباشر (فيزا - ماستر كارد) تمكن العملاء من استخدام حساباتهم حول العالم في السحب النقدي والمشتريات والتسوق عبر الإنترنت.

بطاقات الخصم المباشر من البنك الأهلي

وتحمل بطاقات الخصم المباشر من البنك الأهلي المصري العديد من الخصائص والمميزات نذكرها كالآتي:

الخصائص والمميزات:

- استخدام البطاقة محليا ودوليا.

- التعامل بالبطاقة في السحب النقدي والمشتريات على مدار 24 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية.

- صلاحية البطاقة 5 سنوات.

- إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

- احتواء البطاقة على الشريحة الذكية يعد إجراء وقائي لضمان الاستخدام الآمن للبطاقة في ملايين المتاجر وآلات الصراف الآلي داخل مصر وخارجها.

- استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت من خلال المواقع المؤمنة بخدمتي Mastercard Secure Code - Verified by Visa.

- استخدام البطاقة في سداد الأرصدة المدينة لبطاقات ائتمان البنك الأهلي المصرى من خلال ماكينات الـ ATM's الخاصة بالبنك.

- سداد قيمة فواتير التليفون الأرضى والتليفون المحمول والخدمات الأخرى التي تقدمها شركة فورى من خلال آلات الـ ATM's الخاصة بالبنك.

- متابعة عمليات السحب النقدي والمشتريات التي تتم بالبطاقة عبر تليفونك المحمول من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS).

- التمتع بميزة الإعفاء من رسوم السحب النقدي ورسوم الاستعلام عن أرصدة الحسابات عند التعامل بالبطاقة من خلال ماكينات الـATM's الخاصة بالبنك الأهلي المصرى.

- عدم احتساب أية رسوم أو مصاريف عند استخدام البطاقة في الحصول على المشتريات والخدمات.

- الحصول على بطاقة بدل فاقد حال تعرض البطاقة للفقد أو السرقة.

- توفر البطاقة لحامليها خدمة عملاء مميزة Call Centre على مدار 24 ساعة يوميا للرد على كافة استفساراتهم وأيضا إيقاف التعامل بالبطاقة حال تعرضها للفقد أو السرقة.

- الحصول على كشف حساب مختصر مجانا من ماكينات الـ ATM's الخاصة بالبنك.

- التمتع بنقاط الأهلي بوينتس من خلال استخدام بطاقة الخصم المباشر الخاصة بك في المشتريات داخل وخارج مصر بحيث يتم منحك (0.5) نقطة على كل جنيه مصري يتم إنفاقه في المشتريات بالبطاقة.

- يتم استبدال النقاط المجمعة بقسائم نقدية يمكن استخدامها لدى أكبر شبكة من التجار المشاركين بالبرنامج أو استبدالها بسفريات حول العالم فقط من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج هنا.



شهادة الدخل الشهري المتغير من البنك الأهلي المصري 

متطلبات الاشتراك:

تصدر البطاقة لعملاء البنك أصحاب الحسابات بالعملة المحلية.

طريقة الاشتراك:

يجب زيارة أحد فروع البنك الأهلي المصري وتقديم طلب الحصول على البطاقة.

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