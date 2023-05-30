مصرع وإصابة 65 شخصا في انقلاب حافلة بالهند

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 55 أخرين في حادث انقلاب حافلة تقل ركابا من الهندوس، انزلقت من جسر على طريق سريع إلى مضيق جبال الهيمالايا.

ركاب من الهندوس

وقالت الشرطة الهندية في البيان الصادر عنها اليوم الثلاثاء، إن الحافلة كانت في طريقها إلى بلدة كاترا قادمة من مدينة أمريتسار في ولاية البنجاب الشمالية عندما سقطت في مضيق قرب مدينة جامو.

وقال ضابط الشرطة تشاندان كوهلي للصحفيين إن الحافلة كانت مكتظة، مبينا أن القتلى من ولاية بيهار بشرق الهند.

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وحسب المعلومات فإن الركاب كانوا متوجهين إلى ضريح فايشنو ديفي في كاترا، وهو يحظى بتقدير كبير من قبل الهندوس ويزوره مئات الآلاف كل عام.

وفي9 مايو الجاري، أسفر حادث سقوط حافلة من أعلى جسر في الهند، عن مصرع 15 شخصا وإصابة 20 أخرين.

حادث انقلاب حافلة على متنها 50 شخصا في الهند

وذكرت السلطات الهندية أن الحافلة التي سقطت من أعلى الجسر كانت تقل 50 شخص في ولاية ماديا براديش بوسط الهند.

وأفادت قناة "إن دي تي في" الهندية بأن الحافلة التي كان على متنها 50 شخصا، كانت في طريقها إلى مدينة إندور عندما سقطت من جسر في قرية داسانجا بولاية ماديا براديش.

واعلنت الشرطة الهندية في بيان صادر عنها عن فتح تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما أمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمنح تعويضات مالية لأسر الضحايا والمصابين.

وفي سياق متصب أعلن الجيش الهندي عن سقوط 54 قتيلا ونزوح نحو 23 ألف شخص، إثر اشتباكات عرقية شمال شرقي البلاد.

و أرسل الجيش الهندي آلاف الجنود إلى ولاية مانيبور بعدما تحولت مسيرة احتجاجية، نفذتها مجموعة قبلية، إلى أعمال عنف يوم الأربعاء وحجبت السلطات الإنترنت وأصدرت أوامر بإطلاق النار في "الحالات القصوى" في محاولة لاحتواء الاضطرابات.

مسيرات واحتجاجات تشعل الأجواء في الهند

كما أعلن الجيش الهندي في بيانه الصادر اليوم، أنه تم رفع أمر حظر التجول بين الساعة الـ7 إلى الـ10 صباحا في منطقة تشوراشاندبور، إحدى مناطق التوتر الرئيسية.

وأضاف الجيش الهندي في بيانه "شهدت الساعات الـ24 الماضية قيام الجيش بتعزيز جهود المراقبة بشكل كبير" عبر نشر طائرات مسيّرة وطائرات عسكرية في وادي إيمفال.

وتابع: "تم إنقاذ ما مجموعه 23 ألف مدني حتى الآن وتم نقلهم إلى قواعد عمليات- ثكنات عسكرية".هذا وقد تضمنت المطالب اعتراف الحكومة بالقبيلة ضمن فئة "القبيلة المُجَدوَلة".

ويمنح القانون الهندي القبائل التي تندرج تحت هذا التصنيف حصصا في الوظائف الحكومية وفي القبول في الجامعات كشكل من أشكال المبادرات الإيجابية لمعالجة عدم المساواة الهيكلية والتمييز.