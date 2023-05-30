تصدير 30 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

أعلنت هيئة موانيء البحر الأحمر تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة،وتصدير 30 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا الي الهند ووصول 390 سيارة بوزن 780 طن لميناء بورتوفيق



وأوضح المركز الإعلامي لموانيء البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 652 شاحنة و440 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 314 شاحنة و429 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 36500 طن بضائع، 338 شاحنة و11 سيارة.

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ويغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة MPLE BREEZE وعلي متنها 30000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين امل والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهم امل، بوسيدون اكسبريس والقاهرة فيما غادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و200 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) لثلاث سفن وهي ايلة، سينا وبريدج.



كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 390 سيارة بوزن 780 طن قادمة من جدة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها.