الدوري المصري، كولر يحقق انتصاره الـ35 مع الأهلى بعد الفوز على سيراميكا

الدوري المصري، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي التى أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

الانتصار رقم 35 لكولر مع الأهلى فى جميع البطولات

ويعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا هو الانتصار رقم 35 للمدرب السويسري مارسيل خلال الـ45 مباراة التى قاد فيها المارد الأحمر بجميع البطولات حيث فاز في 35 مباراة وتعادل في ست مباريات وخسر في أربع مباريات بواقع 24 مباراة بالدوري الممتاز، و12 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وثلاث مباريات في كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

-إعلانات-

وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 84 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا، وجاءت نتائج المباريات على الترتيب:

1 - الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا.

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري.

4- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري.

5- الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي.

6- الأهلي 4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري.

7- الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

8- الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري المصري.

9- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري.

10- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري المصري.

11- الأهلي 1-1 فيوتشر إف سي الجولة السابعة بالدوري.

12- الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري.

13- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري المصري.

14- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري.

15- الاهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري.

16- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري.

17- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري.

18- الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائي كأس مصر.

19- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري.

20- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري.

21- الأهلي 3-0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

22- الأهلي 1-0 سياتل ساوندرز الأمريكي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

23- الأهلي 1-4 ريال مدريد الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

24- الأهلي 2-4 فلامنجو البرازيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

25- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

26- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري.

27- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

28- الأهلي 1-1 الداخلية الجولة العشرين بالدوري.

29- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

30- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السابعة عشرة بالدوري

31- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

32- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

33- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

34- الأهلي 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري

35- الأهلي 2-1 نهائي كأس مصر موسم 2021-2022

36- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري

37- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري

38- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

39- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

40- الأهلي 1-0 بيراميدز كأس السوبر المصري 2023

41- الأهلي 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

42- الأهلي 1-0 الترجي التونسي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

43- الأهلي 2-0 إنبي الجولة التاسعة والعشرين بالدوري

44- الأهلى 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدوري

45- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الجولة السابعة والعشرين بالدوري

تشكيل الاهلي أمام سيراميكا

فى حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.