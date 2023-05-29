فوائد الباذنجان، يساعد فى علاج أمراض القلب وتصلب الشرايين

فوائد الباذنجان، الباذنجان من الخضراوات المهمة التى لها شعبية كبيرة لأنها تقدم بطرق لذيذة ومختلفة، وله قيمة غذائية عالية.

وفوائد الباذنجان عديدة، فهو يحتوى على الحديد ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، إن فوائد الباذنجان عديدة لأن الباذنجان غني بالعناصر الغذائية المهمة التى تدفعنا إلى تناوله، كما أنه قليل السعرات الحرارية ولا يفسد الريجيم بشرط أن يقدم بالطرق الصحية.

-إعلانات-

فوائد الباذنجان للصحة

وأضاف “السيد”، أن هناك فوائد عديدة تدفعنا لتناول الباذنجان يوميا، ومن فوائد الباذنجان:-

- مهم فى فترات الريجيم لأن سعراته الحرارية قليلة، هذا غير أنه غني بالألياف التي تتحرك داخل جهازنا الهضمي ببطء، ما يجعلنا نشعر بالشبع لفترات طويلة.

- مفيد لمرضى السكر لأنه قليل السعرات الحرارية ويمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما أنه يحتوي على المركبات الفينولية التى تحافظ على مستوى السكر في الدم ومن أقوى مضادات الأكسدة والالتهابات.

- مهم لمرضى الضغط لأنه يحتوي على مادة الاسيتيل كولين التي تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

- يحتوي على مضادات الأكسدة وبالتالى يساعد فى مقاومة شيخوخة والسمنة وأمراض المناعة والسرطان.

- يحتوى على فيتامين B 1،2،3،4،5،6 كما يحتوى على فيتامين أ، ج، ه، ك، وأيضا يحتوى على الأنيميا، الزنك، النحاس، الماغنسيوم، المنجنيز، سيلينيوم.

-يحتوى على البوتاسيوم الذى يعزز صحة القلب، والكالسيوم الذى يقوى العظام.

فوائد الباذنجان، فيتو

السعرات الحرارية الموجودة فى الباذنجان

وتابع، أن السعرات الحرارية في حبة الباذنجان المتوسطة بالطريقة الصحية تحتوي على 35 سعرا حراريا.

فوائد لا تتخيلها موجودة فى قشرة الباذنجان

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن قشرة الباذنجان التي تتخلص منها بعض ربات البيوت، دون وعيهن بمدى فوائدها العظيمة، لها فوائد عديدة، ومن فوائد قشرة الباذنجان:

1- تحمي خلايا المخ من التلف، لأن قشرة الباذنجان تحتوي على أحد أنواع المواد المضادة للأكسدة التي تحمي خلايا المخ من التلف والالتهابات البكتيرية.

2- علاج الإمساك والبواسير، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

3- علاج أمراض القلب، لاحتوائها على فيتامينات ب بأنواعه وبعض المعادن المهمة كالبوتاسيوم والنحاس والمغنسيوم والمنجنيز والفوسفور وحمض الفوليك ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية ويساعد في تخفيف الورم والنزيف والدوسنتاريا، كما يساعد البوتاسيوم الموجود في الباذنجان على ضبط نسبة الأملاح بالدم، إضافة إلى أنه يعمل على ترطيب الجسم.

4- يعالج تصلب الشرايين، لأنه يعيق انتقال الكوليسترول من المعدة إلى الشرايين، ويخفض من نسبة الدهون..

5- علاج ومكافحة السرطان، ويحتوي الباذنجان على نسبة عالية من المواد المكافحة للسرطان، كما أن الصبغات الداكنة تعمل على منع التأكسد.

طريقة عمل باذنجان مخلل بطريقة صحية

ولعمل الباذنجان المخلل بالطريقة الصحية.

المكونات:-

نصف كيلو باذنجان رفيع

5 فلفل حار أو بارد حسب الرغبة

ملعقة زيت عباد شمس

للتتبيلة:

خمس فصوص ثوم مفروم طازج

شطة خضراء حارة

حبة واحدة فلفل أحمر رومي

رشة كمون وكسبرة جافة

قليل من الملح صحي

عصير ليمونة

ملعقة خل

الطريقة:-

- ندهن الفلفل والباذنجان بفرشاة زيت من جميع الجوانب.

- بواسطة سكين نحدث فتحة طولية في الباذنجان والفلفل.

- في صينية مانعة للالتصاق، أو علة ورق زبد ندخله فرن متوسط حتى تمام النضج.

- نفرم كل مكونات التتبيلة ونخلطها جيدا معا.

- نحشي الباذنجان والفلفل فور خروجهم من الفرن.

- ثم ندخلهم كيس حراري ونغلق عليه جيدا.

-يقدم كطبق مقبلات مسموح حبة واحدة مع الوجبات.