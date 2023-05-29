فوائد زيت حبة البركة لصحتك، تعالج المغص الكلوي والإسهال والصداع

فوائد زيت حبة البركة، قد لا يدركها الكثيرون، على الرغم من أنها كثيرة ومذهلة، وفوائد حبة البركة، أو الحبة السوداء كما يطلق عليها، تمتد لعلاج العديد من الامراض، كأمراض الجهاز العصبي والجهاز الهضمي، وزيت حبة البركة من أنواع الزيوت العشبية التي تتمتع بالكثير من الفوائد الصحية والعلاجية.

ويشير محمد سلام خبير الداوي بالأعشاب إلى أن "حبة البركة" أو كما يطلق عليها البعض "الحبة السوداء" من أنواع الأعشاب التي لها الكثير من الفوائد الصحية، والتي تجعلها من الأنواع التي يجب أن نحرص على إضافتها لمختلف الأطعمة، حتى نستفيد منها قدر المستطاع.

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فوائد زيت حبة البركة

زيت حبة البركة وفوائده

ويعدد خبير التداوي بالأعشاب، في السطور التالية، فوائد زيت حبة البركة.

تحتوي الحبة السوداء على بعض العناصر الغذائية، أهمها الزيوت والكربوهيدرات وعناصر الحديد والفوسفور.

تعالج حبة البركة الصداع والدوخة، وتعمل على تنشيط الذهن.

يمكنها علاج أمراض الجهاز الهضمي؛ كالمغص الكلوي والاسهال، وآلام القولون.

يمكن لحبة البركة أن تطرد الديدان، وتعمل على فتح الشهية، وتعالج الالتهابات الكبدية

تعالج حبة البركة أمراض الجهاز البولي، كعسر البول والتبول اللاإرادي.

تفيد الحبة السوداء في علاج أمراض الجهاز التناسلي؛ كالضعف الجنسي والتهاب البروستاتا، والعقم.

وللحبة السوداء القدرة على علاج ارتفاع ضغط الدم، وتذيب الكوليسترول المتراكم على جدران الأوعية الدموية.

يمكن للحبة السوداء أن تخفف من الام الأسنان.

فطائر بالجبنة وحبة البركة

فطائر بالجبنة وحبة البركة

وتدخل حبة البركة في الكثير من الأكلات، وبشكل خاص المعجنات؛ وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل فطائر بالجبنة وحبة البركة.

المقادير

3 أكواب ونصف كوب دقيق

كوب لبن بودره

رشة ملح

قطعة خميرة بيره في حجم عين الجمل

ملعقه عسل كبيرة

كوب ماء دافىء

ربع كوب زيت

الحشو

ربع جبن ابيض ملح خفيف أو أي جبنة

زيتون او سوسيس او فلفل رومى وبسطرمه وزيتون

للوجه

بيضة

ملعقتين حليب

حبة البركة

الطريقة

تضرب الخميرة مع العسل حتى تسيل ثم نضيف الماء الدافيء.

يوضع الدقيق فى بوله يعمل به حفره ثم يصب به خليط الخميره، ويعجن.

ونقوم بإضافه باقى المواد ونعجن وتغطى العجينه جيدا وتترك العجينة لتخمر.

تشكل العجينة بالشكل المرغوب، وتحشى بالجبن أو أي حشو لديكم.

توضع فى صاج الخبز المفروش بورق الزبدة ويلمع الوجه بالبيض واللبن، ويترك ربع ساعة، ثم يلمع الوجه مرة أخرى، ويرش بحبة البركة أو السمسم.

يخبز في فرن 180 لمدة نصف ساعة، أو حتى يحمر الوجه.

وبالهنا والشفاء

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