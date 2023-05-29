ترتيب الدوري المصري 2023، يلتقي اليوم الأهلي مع سيراميكا، وبيراميدز مع الاتحاد السكندري في مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يواصل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري 2023، بعدما حقق الأحمر الفوز على طلائع الجيش 2-0 ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتربع النادي الأهلي علي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023، برصيد 59 نقطة، ويتبقى له 6 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا فيما يتواجد الزمالك حامل اللقب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

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ترتيب الدوري المصري 2023 قبل مباريات اليوم



1- الأهلي 59 نقطة من 23 مباراة

2- بيراميدز 55 نقطة من 27 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 47 نقطة من 28 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 28 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 28 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا



وتذاع مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

البروفة الأخيرة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي



ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بحثا عن تحقيق الفوز والابتعاد بصدارة جدول الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الأول برصيد 59 نقطة جمعها من خوض 23 مباراة، حيث فاز 18 وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه 44 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويأمل الأهلى فى تحقيق الفوز على فريق سيراميكا والحفاظ على مسيرة الانتصارات التي يحققها الفريق بالفترة الأخيرة الماضية قبل خوض مباراة الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.



سيراميكا كليوباترا يأمل في تحقيق الفوز على الأهلي



وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه حلمى طولان مباراة الأهلى اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 34 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في ست مباريات وتعادل في 13 وخسر في 9 مباريات واحرز لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على الاتحاد السكندري، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز لعبور الاتحاد، لمواصلة تألقه وزحفه نحو صدارة الدوري الممتاز، في حين يأمل الاتحاد السكندرى في تصحيح مساره بالبطولة المحلية.

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري بالدوري



ويحتل بيراميدز وصافة ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 55 نقطة جمعها من 27 مباراة، فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 41 هدفًا، واستقبلت شباكهم 17، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.