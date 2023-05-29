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رياضة

بيراميدز يحقق فوزا غاليا على الاتحاد السكندري 2-1 في الدوري المصري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

الدوري المصري، خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا من أنياب الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة 27، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

أهداف مباراة بيراميد والاتحاد السكندري 

أحرز إبراهيم عادل هدف التقدم لـ بيراميدز في الدقيقة ١٩ وتعادل عمار حمدي للاتحاد في الدقيقة ٢٢، وجاء الشوط الأول قويا من كلا الفريقين وتبادلا السيطرة على أحداثه حتى سجل بيراميدز الهدف الأول عن طريق إبراهيم عادل وبعدها مباشرة رد الاتحاد بهدف التعادل عن طريق عمار حمدي، وبعد الهدفين تبادل الفريقين السيطرة على الكرة ولكن بدون خطورة حقيقية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

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وفي الشوط الثاني أحرز فخري لاكاي هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه  - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي  

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - إسلام عيسى-  رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

 

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري بالدوري  

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 58 نقطة جمعها من 28 مباراة، فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 43 هدفًا، واستقبلت شباكهم 18، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.
 

الاتحاد السكندري 

ماذا فعل الاتحاد السكندري وبيراميدز تحت صافر عبدالعزيز السيد؟

وأدارت صافرة عبدالعزيز السيد 13 مباراة سابقة للاتحاد السكندري فاز الأخضر في 4 وتعادل في 5 وخسر في 4 مباريات.
بينما أدار عبدالعزيز السيد 9 مباريات لبيراميدز، حقق خلالها الفريق السماوي 5 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمة وحيدة.

قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – أحمد دعدور – يوسف نادر.
خط الدفاع: أحمد سامي -عبد الله مجدي – محمد حمدي – أحمد فتحي – محمد الشيبي – كريم حافظ – علي جبر.
خط الوسط: بلاتي توريه – إسلام عيسى – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – محمد صادق – هشام محمد – وليد الكرتي – محمود صابر – رمضان صبحي.
خط الهجوم: دودو الجباس – فخر الدين بن يوسف – فخري لاكاي.

الدوري المصري، تعادل بيراميدز والاتحاد السكندري 1/1 بالشوط الأول

فتحي ولاكاي يقودان تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري المصري

 

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