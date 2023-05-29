الإثنين 29 مايو 2023
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رياضة

باتشيكو يعلق على فوز بيراميدز على الاتحاد السكندري بالدوري

باتشيكو، فيتو
باتشيكو، فيتو

عبر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز والانتصار السادس تواليا للفريق في بطولة الدوري والاستمرار في المركز الثاني بجدول الترتيب، مشيرا إلى أن اللقاء كان صعبا للغاية والفريق استحق الفوز في النهاية والثلاث نقاط.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من بطولة الدوري.


شدد خلال المؤتمر الصحفي على أن المباراة كانت رائعة للغاية وقدم لاعبو الفريقين مواجهة ممتازة وفريق بيراميدز كان عند حسن الظن وحققوا الانتصار الهام رغم الإجهاد الشديد بسبب توالي المباريات ولعب لقاء كل ٣ أيام، ورغم الصعاب والإجهاد إلا أن الفريق حقق الانتصار والثلاث نقاط المهمة في مشوار الدوري.

أكد أنه يتواجد في تدريب الفريق منذ يناير الماضي، والفريق في الدوري يسير بخطى ثابتة في الفترة الماضية ويحقق الانتصار تلو الآخر ويتمسك بمطاردة القمة وعلى الأقل الاحتفاظ بالمركز الثاني، وعدم فقدان أي نقاط في تلك الفترة الصعبة، والتي لابديل فيها عن حصد كل النقاط المتاحة.

شدد على أن فخور بمجموعة اللاعبين المتواجدين في صفوف فريقه وسعيد بتدريب هؤلاء اللاعبين الذين يقدمون مواجهات قوية، والمجموعة بالكامل تسجل أهدافا في اللقاءات ولا اعتماد على مهاجم، والجميع يقدم المطلوب منه في اللقاء بالصورة المطلوبة، والمجموعة بالفعل تعاني من الإجهاد الشديد بسبب لعب لقاءات في جميع البطولات، وفي المستقبل الفريق سيكون قريبا من تحقيق بطولته الأولى.

بيراميدز والاتحاد السكندري 

الدوري المصري، خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا من أنياب الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة 27، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

أهداف مباراة بيراميد والاتحاد السكندري 

أحرز إبراهيم عادل هدف التقدم لـ بيراميدز في الدقيقة ١٩ وتعادل عمار حمدي للاتحاد في الدقيقة ٢٢، وجاء الشوط الأول قويا من كلا الفريقين وتبادلا السيطرة على أحداثه حتى سجل بيراميدز الهدف الأول عن طريق إبراهيم عادل وبعدها مباشرة رد الاتحاد بهدف التعادل عن طريق عمار حمدي، وبعد الهدفين تبادل الفريقين السيطرة على الكرة ولكن بدون خطورة حقيقية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

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وفي الشوط الثاني أحرز فخري لاكاي هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

 

اختير محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية في مواجهة الاتحاد وساعد الفريق في تحقيق الفوز والثلاث نقاط الغالية.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه  - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي  

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - إسلام عيسى-     رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

 

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري بالدوري  

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 58 نقطة جمعها من 28 مباراة، فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 43 هدفًا، واستقبلت شباكهم 18، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.
 

ماذا فعل الاتحاد السكندري وبيراميدز تحت صافر عبدالعزيز السيد؟

وأدارت صافرت عبدالعزيز السيد 13 مباراة سابقة للاتحاد السكندري فاز الأخضر في 4 وتعادل في 5 وخسر في 4 مباريات.
بينما أدار عبدالعزيز السيد 9 مباريات لبيراميدز، حقق خلالها الفريق السماوي 5 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمة وحيدة.

 

محمد حمدي رجل مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

بيراميدز يحقق فوزا غاليا على الاتحاد السكندري 2-1 في الدوري المصري

 

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الدوري المصري، تعادل بيراميدز والاتحاد السكندري 1/1 بالشوط الأول

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الدوري المصري، موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

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