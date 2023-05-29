الإثنين 29 مايو 2023
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حوادث

المؤبد لسباك متهم بقتل صديقه في السلام

محكمة الجنايات، فيتو
محكمة الجنايات، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عامل سباكة بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما علي مبلغ حصيلة عملهم في سباكة إحدى الشقق السكينه بدائرة قسم شرطة السلام.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم س.ع عامل، قتل المجني عليه م.ح عامل بسلاح أبيض مطواه عقب الانتهاء من عملهما بعد أن رفض المجني عليه تقسيم حصيلة عملهما فيما بينهما، وأعطاه ١٠٠ جنيه فقط فطعنه المتهم وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا.

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كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول، وملقاة فى الطريق وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مقتول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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محكمة جنايات شمال القاهرة قسم شرطة السلام النيابة العامة غرفة عمليات شرطة النجدة مديرية أمن القاهرة

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