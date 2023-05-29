الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

شيرين تحتفل بطريقة هستيرية مع حسام حبيب بنجاح حفلها في جدة (فيديو)

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، فيتو

شيرين فى جدة، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، بصحبة زوجها حسام حبيب أثناء احتفالها بانتهاء حفلها فى مدينة جدة السعودية، ضمن حفلات هيئة الترفيه السعودية.
وعلق عدد من نشطاء تويتر، على الفيديو، حيث قال أحدهما: " شكرا على جهودك مع شيري، مبروك عودتها القوية، شرين بحاجة لناس بتحبها زيك وبتخاف على نجاحها، بعودة شرين عاد للفن بريقه وروحه وإحساسه، مبروك".

-إعلانات-

 شيرين في جدة ابدعت

وأكد أخر: " شيرين في جده ابدعت، نجحت، تفوقت وطبعًا تصدَّرت"، وأضاف أخر: " صحيح غنت على أكبر المسارح والمهرجانات أمام حشود جماهيرية وحفلات صولد اوت ولكن شعور انك رح تنتهي؛  وفي لحظة ترجع تلملم نفس وجراحك وتوقف امام الملايين لتقول انا قادر أرجع.. بتكون ملهم لكتار انه الازمات اذا ما أنهت مسيرتك بترجعك أقوى".

مبروك نجاحك في جدة شيرين

وأوضح أخر: "مبروك نجاحك في جدة شيرين عبد الوهاب واتمنى دائما تكوني بخير وسعيدة وما تبكي ابدا، الا بفرح، والله يقدرك لك الخير ويبعد عنك الشر".

شيرين عبد الوهاب تشعل خشبة المسرح 

وأشعلت شيرين عبد الوهاب خشبة مسرح حفلها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بأجمل كلاسيكيات كوكب الشرق أم كلثوم وتغنت بـأغنية سيرة الحب.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد بدأت حفلها بأداء أغنية "على بالي" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ جنبات المسرح.


حفل شيرين في جدة

وجاءت أسعار حفل شيرين عبد الوهاب في جدة في 4 فئات وهي:

68.67 دولار (2,121.75 جنيه)

 

107.12 دولار (3,309.71 جنيه)

 

151.07 دولار (4,668.94)

شيرين عبد الوهاب

واحتلت النجمة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا مؤشرات بحث جوجل عربيًّا وتصدرت مختلف تريندات السوشيال ميديا وبالأخص موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وذلك عقب إطلاقها مجموعة من التصريحات الصادمة والجريئة كعادتها.

ومن أبرز تلك التصريحات حديثها حول رؤيتها لنفسها بأنها المطربة الوحيدة التي تستحق لقب (صوت مصر) رغم وجود زميلات يتمتعن بأصوات مميزة.. وقالت شيرين خلال لقائها ببرنامج كاربول كاريوكي بالعربي عندما سألها المذيع: هل أنتِ الوحيدة التي تستحق هذا اللقب؟ لترد جاوبيني بنعم أم لا، فأجابت المطربة وبقوة: نعم، ونص.

وانتقلت بالحديث عن زملائها بالوسط الفني والغنائي وقالت عن المطربة اللبنانية  نانسي عجرم: جميلة وفي حالها وعمرها ما اتكلمت عن حد وحش والوحش اللي فيها إن هي مش بتسأل عليَّ خالص. ثم انتقلت بالحديث عن هيفاء وهبي وقالت:  كل حاجة في هيفاء حلوة، كريمة ومجتهدة جدًّا، ومش بحب فيها عصبيتها.. ثم أدلت برأيها على زميلتها إليسا وقالت شيرين: بحب صراحتها ووضوحها، وما بحبش ساعات إن هي أما بتغني بحسّ كأنها ماسكة على الناس شيكات، وعن نجوى كرم  قالت:  نجوى كرم الشياكة والتقل والجمال كله  بحبها وقلبها جميل، وما بتغيرش من حد ومركزة على نفسها أكتر، معرفش مدام نجوى كويس علشان أقول إيه الوحش اللي عندها.

إيهاب صالح يعلن انفصاله عن إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب ترقص على المسرح بجدة وتصفيق حار من الجمهور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شيرين فى جدة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب مدينة جدة السعودية هيئة الترفيه السعودية حفل شيرين في جدة السعودية

مواد متعلقة

إيهاب صالح يعلن انفصاله عن إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب ترقص على المسرح بجدة وتصفيق حار من الجمهور

حسام حبيب يرقص في كواليس حفل شيرين بجدة (فيديو)

شيرين تبدع بأجمل أغنيات كوكب الشرق (فيديو)

الأكثر قراءة

شيرين تحتفل بطريقة هستيرية مع حسام حبيب بنجاح حفلها في جدة (فيديو)

إيهاب صالح يعلن انفصاله عن إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب

نشرة الأخبار، دعاء أردوغان في خطاب النصر، شيرين ترقص على المسرح بجدة

رئيس بولندا يهنئ مشجع كرة قدم بدلا من أردوغان بالفوز في الانتخابات التركية

اليوم، مجلس النواب يستعرض 31 اقتراحا مقدما من الأعضاء، تعرف عليها

مستندات وتغطيات وثيقة التأمين ضد مخاطر نقل النقدية

طرح مذكرات الفنان التشكيلي محمد عبلة قريبا

نديم إلياس: 1.063 مليار دولار صادرات قطاع الطباعة والتغليف في 2022

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

قرية إسبانية تنتهي من التصويت في انتخابات محلية خلال 30 ثانية

رئيس بولندا يهنئ مشجع كرة قدم بدلا من أردوغان بالفوز في الانتخابات التركية

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

حصاد الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء المسابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية