شيرين تنتصر لـ فنها وتخطف قلوب الجمهور من جديد (فيديو وصور)

عقب أسابيع وأشهر عصيبة وأزمات متتالية عاد من جديد اسم “شيرين عبد الوهاب” يلمع فى سماء الطرب والغناء العربي الأصيل، فمثل حفلها بـ جدة، والذي أُقيم أمس الأحد عودة قوية لها على الساحة الفنية.. فعلى الرغم من أن التراجع كان كبيرًا.. كانت عودتها كبيرة أيضًا واحتفي بها الجمهور بشكل خاص وأشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي المختلفة كــ “تويتر وانستجرام وفيس بوك” ببالفنانة شيرين عبد الوهاب وأداءها في الحفل الغنائي الذي تقيمه شركة روتان وجاء تحتل اسم حفلة “ملكة المشاعر شيرين”.

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حفل شيرين فى جدة

فللمرة الأولى منذ سنوات طويلة تُركز شيرين على الغناء والغناء فقط من دون مبادلة الجمهور الحديث الكثير والذي كان يُقعها فى أخطاء كثيرة طوال السنوات الماضية.. كما حظىت إطلالاتها بحفل جدة على إعجاب الجميع، إذ أطلت بلوك براق ومناسب لجسمها متفادية جميع الأخطاء التي ارتكبتها من قبل في ملابسها، وجاء لونه كشمير وقامت بعمل تسريحة شعر أنيقة، مع لوك ميك أب جذاب بلون الـ pink.

أغاني شيرين فى الحفل

وقدمت شيرين فى حفلها بجدة كوكبة من أجمل أغنياتها على الإطلاق وبدأت الحفل بأغنية على بالي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وائل عقيد، وتوزيع موسيقي أحمد ابراهيم، إنتاج نصر محروس.. وتلها عدد من الأغنيات والتي جاءت من أبرزها؛ مشاعر، حبه جنة، كثير بنعشق، تاج راسك، متاخدة من الأيام، وخلتني اخاف، الكذابين وجانب من كلاسكياتها وأبرزها أغنية جرح تاني.





كلاسيكيات كوكب الشرق ووردة بتوقيع شيرين عبد الوهاب

كما تغنت شيرين عبد الوهاب بشكل ساحر لكلاسيكات الطرب العربي.. وقدمت مجموعة من الأغنيات الخاصة بكبار نجوم الغناء العربي، مثل كوكب الشرق أم كلثوم وقدمت أغنية سيرة الحب، وتغنت أيضا لــــ المطربة وردة الجزائرية، وأبهرت الجمهور بأدائها الرائع ونجاحها في إعادة إحياء هذه الأغاني الخالدة.

أغنية مشربتش من نيلها

و لمصر تغنت شيرين بأغنية خاصة للجمهور المصري والسعودي والعربي بشكل عام وحرصت على غناء “مشربتش من نيلها” من كلمات نور عبد الله وألحان عمرو مصطفي وتوزيع الفنان نادر حمدي..

والتي تقول كلماتها:

بلدنا أمانة في إدينا نعليها مدام عايشين نعيش فيها سنين وسنين وإحنا مطمنين

مشربتش من نيلها

طب جربت تغنيلها

جربت في عز متحزن تمشي فشورعها وتشكي لها

ممشتش فضوحيها

طيب مكبرتش فيها

ولا لك صورة ع الرمل دامت ع الشط بمعانيها

دور جواك تلقاها هى الصحبة وهى الأهل

عشرة بلدى بتبقى نسيانها ع البال مش سهل

يمكن ناسى لإنك فيها

مش واحشاك ولا غيبت عليها

بس اللى مجرب وفارقها قال فى الدنيا ما فيش بعديها

إن غبت بحنلها وأنسى الدنيا وأجيلها

و إن جيت أنسى تفكرنا بمليون ذكرى القلب شايلها

غالية بلدنا علينا

و ها تفضل فى عنينا

و مدام بنحب بلدنا تبقى ها تتغير بإيدنا

إحنا اللى نعليها بإيدينا نخليها

أجمل لينا ولولادنا مهما العمر يعدى عليها

دور جواك تلقاها هى الصحبة وهى الأهل

عشرة بلدى بتبقى نسيانها ع البال مش سهل

يمكن ناسى لإنك فيها

مش واحشاك ولا غيبت عليها

بس اللى مجرب وفارقها قال فى الدنيا ما فيش بعديها

مشربتش من نيلها

طب جربت تغنيلها

جربت في عز متحزن تمشي فشورعها وتشكي لها



فنانة مصر الاولى اكيد بتغني ل مصر#شيرين_في_جدة pic.twitter.com/3g70u2RecQ — SaMo (@PlayboiiSaMo) May 28, 2023

حفل شيرين عبد الوهاب فى جدة

يذكر أن هذا الحفل هو الأول بعد الصلح بين شرين وشركة روتانا، إثر حدوث خلافات بينهما كادت أن تصل لفسخ التعاقد… وتباينت أسعار حفل شيرين عبد الوهاب في جدة في 4 فئات وهي:68.67 دولار، 107.12 دولار،151.07 دولار..

شيرين عبد الوهاب

على جانب آخر.. احتلت النجمة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا مؤشرات بحث جوجل عربيًّا وتصدرت مختلف تريندات السوشيال ميديا وبالأخص موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وذلك عقب إطلاقها مجموعة من التصريحات الصادمة والجريئة كعادتها.

ومن أبرز تلك التصريحات حديثها حول رؤيتها لنفسها بأنها المطربة الوحيدة التي تستحق لقب (صوت مصر) رغم وجود زميلات يتمتعن بأصوات مميزة.. وقالت شيرين خلال لقائها ببرنامج كاربول كاريوكي بالعربي عندما سألها المذيع: هل أنتِ الوحيدة التي تستحق هذا اللقب؟ لترد جاوبيني بنعم أم لا، فأجابت المطربة وبقوة: نعم، ونص.

وانتقلت بالحديث عن زملائها بالوسط الفني والغنائي وقالت عن المطربة اللبنانية نانسي عجرم: جميلة وفي حالها وعمرها ما اتكلمت عن حد وحش والوحش اللي فيها إن هي مش بتسأل عليَّ خالص. ثم انتقلت بالحديث عن هيفاء وهبي وقالت: كل حاجة في هيفاء حلوة، كريمة ومجتهدة جدًّا، ومش بحب فيها عصبيتها.. ثم أدلت برأيها على زميلتها إليسا وقالت شيرين: بحب صراحتها ووضوحها، وما بحبش ساعات إن هي أما بتغني بحسّ كأنها ماسكة على الناس شيكات، وعن نجوى كرم قالت: نجوى كرم الشياكة والتقل والجمال كله بحبها وقلبها جميل، وما بتغيرش من حد ومركزة على نفسها أكتر، معرفش مدام نجوى كويس علشان أقول إيه الوحش اللي عندها.