عمرو سعد وشقيقه أحمد يشعلان حفل جدة بدويتو مهرجانات (فيديو)

شارك الفنان عمرو سعد، شقيقه المطرب أحمد سعد، في أداء دويتو غنائي، على مسرح "بنش مارك" في جدة ضمن حفلات تقويم جدة.

غناء عمرو سعد وأحمد سعد

وأشعل عمرو وأحمد سعد المسرح، من خلال أغنية مهرجانات، وسط استحسان وتفاعل الجمهور المشارك في الحفل.



حفلات تقويم جدة، أشعل الفنان أحمد سعد، الأجواء في حفلات جدة، التي تنظمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

أغنية جت الملوك



حفلات تقويم جدة، وافتتح أحمد سعد حفله بأغنية "جت الملوك"، التي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور المشارك بالحفل.



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جمهور أحمد سعد



واستعان أحمد سعد، بالجمهور المشارك في حفله، لغناء مقاطع من الأغنية.

في تصريحات سابقة، كشف أحمد سعد عن علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب وقال إنه تربطه بها علاقة قوية منذ الطفولة وذلك من خلال لقائه في أحد البرامج التي تعرض علي موقع “يوتيوب”.

وأضاف “سعد”: “شيرين صديقة وعشرة عمر وكنا مع بعض في مرحلة عمرية معينة كنا بنقعد مع بعض في ديسك واحد”.

وأوضح الفنان الفنان أحمد سعد في نفس اللقاء أنه يحب الشراء والإنفاق بشكل كبير على الملابس.

وأضاف: “و قمة النضج أنك تختار زوجة تهتم بنفسها مش تهتم بيك أكتر شئ تكون هي بتحب نفسها علشان لما تحب نفسها تقدر تحبك”.

وأكمل “سعد” من خلال اللقاء: “أنا ويل سميث مفيش بنا ألقاب بنا وهو كان لذيذ جدا اليوم دا واتبسط من الأغاني بتاعتي وأنا كنت لسه مخلص حفله وهو سمع الأغاني بتاعتي ومزيكا أغنية وسع وسع كانت بالنسبة له مختلفة وطلب مني اننا نعمل ديو مع بعض”.

كما تحدث أحمد سعد عن شقيق عمرو سعد وقال: “عمرو بيخاف على نفسه أوي ومن أي حاجة”.

أغاني أحمد سعد

وعلى الجانب الآخر كان تحدث المطرب والملحن هيثم نبيل عن تعاونه مع الفنان محمد رمضان والمطرب أحمد سعد من خلال تنفيذه لأغاني مسلسل جعفر العمدة.

وقال هيثم نبيل في تصريح خاص لـ"فيتو": الحمد لله ربنا كرمني أنا كنت كاتب وملحن 10 أغاني في مسلسل البرنس وحقق نجاحا كبيرا للغاية".

وأضاف نبيل: بالنسبة لمسلسل جعفر العمدة كان تحديا أننا نقدم أغاني أقوى من السابق، ونحن بدأنا في العمل علي أغاني مسلسل "جعفر العمدة" منذ أن كان المسلسل في مرحلة الكتابة.

وتابع: انتهيت من 90 بالمئة من أغاني جعفر العمدة قبل تصويره والحمد لله عملت نجاح كبير جدا والعناصر بتاعت العمل مهمة جدا سواء النجم محمد رمضان أو المخرج محمد سامي أو صوت أحمد سعد.