محمد فؤاد للجمهور السعودي بحفل جدة: حلم إني أغني لأعظم ناس على وجه الأرض (فيديو)

أشعل الفنان محمد فؤاد، الأجواء في حفله بمدينة جدة السعودية، ضمن حفلات تقويم جدة التي تنظمها هيئة الترفيه بالمملكة.

تفاعل الجمهور مع أغنية كامننا لمحمد فؤاد

وخطف محمد فؤاد، دعم وتفاعل الجمهور السعودي والعربي، بأغنيتي “كامننا” و“طمني عليك”.

رسالة محمد فؤاد للجمهور السعودي

ووجه محمد فؤاد، رسالة للجمهور المشارك في حفله قائلًا: "حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية وشعبها الطيب والخلوق اللي علم الدنيا يعني إيه أخلاق وكرم".

محمد فؤاد يعبر عن امتنانه بحفاوة استقباله في السعودية

وتابع: "أنا بحبكم جدًّا وبعد الاستقبال دا أنا ممكن أبطل غنا دلوقتِ شكرًا على دعمكم ليَّ".

-إعلانات-

محمد فؤاد يخسر وزنه الزائد

وظهر محمد فؤاد وقد نجح في خسارة وزنه الزائد بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا وأعلن عنها.

في تصريحات سابقة، كشف الفنان محمد فؤاد، حقيقة هجوم علي الفنان محمد هنيدي، مؤكدًا: "هو حقق نجومية أكتر مني في السينما ودي حقيقة وما هاجمتش حد ولا غيرت منه".

حقيقة غيرة محمد فؤاد من هنيدي

ورد محمد فؤاد، على تصريحات تليفزيونية سابقة لمحمد هنيدي يتهمه بالغيرة منه، قائلًا: "أنا ما بغيرش من حد وما اتوجدش اللي أنا أغير منه، أغير من هنيدي إزاي وأجيبه فيلم، أنفسن منه إزاي وأنا اللي جايبة معايا في فيلم إسماعيلية رايح جاي".



وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة بقناة "النهار": "اللي بيغير من صحابه ده يبقى عنده نقص".



حقيقة هجوم محمد فؤاد على هنيدي

ولفت: "والله ما هاجمت محمد هنيدي، انا كرهت فيلم اسماعيلية رايح جاي، لأنه خلق حالة من الكره بين الأبطال وفي الساحة الفنية كلها ولقيت فيه حروب نجوم، ومين اللى ينتجوا له ومين اللي يقعدوه في البيت، ولما عملت الفيلم كنت بلم اصحابي علشان نفتح السينما لينا كلنا".



محمد فؤاد يوجه رسالة قوية لهنيدي

وتابع محمد فؤاد: "أي حد وصل لهنيدي إني بغير منه يبقى عبيط، أجيبك إزاي معايا في فيلم وأنا اللى كاتب له يضحك الناس إزاي، أنا محب له وعايز يضحك، إزاي يطلع يسوق على إني أنا بغير منه هو أنا محتاج السينما علشان أغير منه، إيه الهبل اللي احنا فيه ده، اتقي الله يا هنيدي عيب عليك ما تسوقش لإني أنا بغير منك هو أنا جايبك فيلم معايا علشان تفشل وفرجة للناس وما تشتغلش تاني أنا جِبتك علشان تنجح وتشرفني وتعمل فيلم بطولة لوحدة، ايه المقاييس العبيطة اللى الناس بقت بتفكر فيها".

وأكمل: "قسمًا برب العزة أنا بحب هنيدي ولا عمري ما أعرف أغير منه عنده إيه مش عندي، أنا فتحت لك طريق وقبلها كنت بتعمل مشهدين وشيلت من كلامي علشان أوسع له الدور، وغيرت الكلام بتاعي في المشهد وأديه لهنيدي علشان هو يجيب جون وقادر يضحك الناس أكتر مني".

ولفت: "اسألوا أحمد حلمي اشتغل معايا في رحلة حب، وعمري ما زعلته لا جوة الفيلم ولا برة الفيلم وهو قال لي والله لو أخويا مش هيعمل معايا زي اللي أنت عملته".



حزن محمد فؤاد من تصريح هنيدي

واستطرد: "أنا مش عارف أشتغل إزاي؟ إيه الجو المسمم دا؟ ويطلع منك يا هنيدي وتعطي إيحاء إني بغير منك، يا راجل راعي العيش والملح وتعبي معاك في الفيلم دا أنا كنت بصحيك من النوم علشان تيجي تمثل وابتديت تلتزم علشان أنا زعلان منك لإني كنت بدفع من جيبي ومش أنا المنتج وما أخدتش إلا 60 ألف جنيه بوسايط وأنا دافع حوالي 500 ألف جنيه، وكنت بصرف على المنتجين اللي فلسوا وأحمد البيه عايش وموجود، وكان بياخد الفلوس مني ويروح يوديها بيوت الفنانين، أنا هنفجر من المناخ المسمم دا صعبان عليَّ الحالة العامة".