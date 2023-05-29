أخبار الحوادث اليوم، تمكين زوجة حسن شاكوش من شقة الزوجية، تفاصيل حريق مبنى تابع لجهاز مدينة 15 مايو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، تاجيل محاكمة 111 متهما في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية" إلى جلسة 23 يوليو المقبل لفض الأحراز

ارتفع عدد مصابي حريق مبنى تابع جهاز مدينة 15 مايو إلى 21 شخصًاَ من بينهم شخص ألقى بنفسه من الطابق الخامس.

-إعلانات-

وتقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى مستشفى 15 مايو ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

حصلت "فيتو" على فيديو يرصد اللقطات الأولى لحريق جهاز مدينة ١٥ مايو، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

أودعت محكمة جنح الطفل بالأميرية حيثيات حكم أول درجة والقاضي بالحبس 6 أشهر للمتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي في حادث تصادم بالتجمع.

أقدم أب على تعذيب ابنته والتعدى عليها بالضرب مما أسفر عن إصابات متفرقة بجسدها بحجة تأديبها بالزاوية الحمراء وألقى القبض على المتهم بعد رصد استغاثة عبر الفيس بوك.

قضت محكمة الجيزة بإعدام المتهم بقتل مدرس اللغة الإنجليزية بقرية ذات الكوم بمركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، بعد إحالة أوراقه للمفتي في الجلسة السابقة.

واصل قطاع الأمن العام، حملاته الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 286 قضية مخدرات، 121 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 71108 أحكام قضائية متنوعة؛ وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أقدمت سيدة بالتجمع على شنق طفلتها وحاولت ذبح نفسها لإنهاء حياتها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثة الطفلة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حصلت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش، اليوم الإثنين، على قرار بتمكينها من فيلا زوجها بكمبوند شهير في مدينة ٦ أكتوبر، للإقامة بها بعد اتهامه بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة لقيامه بالتربح والكسب غير المشروع من مديونية لصالح إحدى الشركات المملوكة للدولة بالقليوبية.

أصيب 13 شخصًا من بينهم طفلان، في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة جامبو، على طريق الشهابية بلطيم، وهرعت 10 سيارات إسعاف، لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم النموذجي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ