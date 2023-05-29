الإثنين 29 مايو 2023
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حوادث

القبض على صاحب شركة بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 25 مليون جنيه

ضبط متهم،فيتو
ضبط متهم،فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة لقيامه بالتربح والكسب غير المشروع من مديونية لصالح إحدى الشركات المملوكة للدولة بالقليوبية.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك إحدى الشركات - مقيم بمحافظة القليوبية) بالتعاقد بنظام الإيجار مع إحدى الشركات القابضة المملوكة للدولة، وعدم التزامه بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق للشركة مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

 

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وكشفت التحقيقات، محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
 

و قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالى 25 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

 

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الكسب غير المشروع جرائم الاموال العامة شراء السيارات شراء العقارات وزارة الداخلية

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