الإثنين 29 مايو 2023
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حوادث

أب يعذب ابنته بزعم تأديبها في الزاوية الحمراء

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

أقدم أب على تعذيب ابنته والتعدى عليها بالضرب مما أسفر عن إصابات متفرقة بجسدها بحجة تأديبها  بالزاوية الحمراء وألقى القبض على المتهم بعد رصد استغاثة عبر الفيس بوك.

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن تعرض طفلة للتعذيب من قبل والدها بالقاهرة


رصدت الأجهزة الأمنية،  تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض طفلة للتعذيب من قبل والدها بالقاهرة.

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وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد الطفلة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم "تم إسعافها بإحدى المستشفيات"، وبسؤالها قررت بقيام والدها بمداومة التعدى عليها بالضرب بالأيدى "نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها".

وبإستدعاء والدها ومواجهته قرر بإرتكابه الواقعة بقصد تأديبها مدعيًا قيامها بسرقة مبالغ مالية منه دون علمه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قسم شرطة الزاوية وزارة الداخلية الزاوية الحمراء

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