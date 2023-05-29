الإثنين 29 مايو 2023
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حوادث

تفاصيل تمكين زوجة حسن شاكوش من شقة الزوجية

حسن شاكوش، فيتو
حسن شاكوش، فيتو

حصلت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش، اليوم الإثنين، على قرار بتمكينها من فيلا زوجها بكمبوند شهير في مدينة ٦ أكتوبر، للإقامة بها بعد اتهامه بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.

قال فهد مرزوق، محامي ريم طارق زوجة المطرب حسن شاكوش، إن قوة من قسم أول أكتوبر في طريقها لتنفيذ قرار التمكين المشترك من شقة الزوجية بعد طرد المطرب حسن شاكوش وزوجته منها.

وأضاف: إن الزوجة لها الحق في التمكين المشترك من شقة الزوجية، وخاصة أنها ما زالت على ذمته ولم يتم الطلاق حتى الآن.

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وأنهى قسم شرطة أول أكتوبر إجراءات تنفيذ قرار التمكين بحضور دفاع ريم طارق بعد الحصول على تأشيرة مأمور القسم.

 

استدعاء مأذون عقد قران حسن شاكوش

 

وقررت نيابة أكتوبر أول، استدعاء المأذون الذي عقد قران مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زوجته ريم طارق لسماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بين الزوجين.

واستدعت النيابة المأذون "كامل. م" لسماع أقواله في الاتهام الموجه من ريم طارق لزوجها بالتزوير في قسيمة الزواج بكتابته "أنها بكر رشيد" رغم تقديمها قسيمة طلاقها لزوجها حسن شاكوش ليعطيها له تمهيدًا لإثبات أنها "ثيب".

وحصلت فيتو على أقوال المطرب الشعبي حسن شاكوش وزوجته أمام النيابة.
 

 

حسن شاكوش وزوجته

س. ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بسرقة المنقولات والمصاغ الذهبي والأوراق المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها ريم صادق السيد (ريم طارق) وذلك على النحو المبين بالأوراق؟

ج: ما حصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بتبديد المنقولات الزوجية والمحرر عنها عقد من عقود الأمانة على سبيل الاستعمال وقد بددتها وقت طلبها منك على النحو الثابت بالأوراق؟
ج: ما حصلش وأنا ما كتبتش قايمة بالمنقولات وكنا متفقين إن هيكون فيه قائمة 80 ألف جنيه.

 

س: ما الذي حدث إذن؟
ج: اللي حصل إن يوم الاثنين مراتي ريم قالت لي: أنا ماشية دلوقتِ وهبعت أهلي ياخدوا حاجتي. فأنا قلت لها خلاص براحتك امشي، وتاني يوم الثلاثاء وأنا ما كنتش موجود في الفيلا أمها وابن خالتها وأخوها كلموني قلت لهم أنا مش موجود ومشيوا وبعد كده اكتشفت إن فيه مبلغ حوالي 500 ألف جنيه مش موجود عندي في الخزنة وهي اللي سرقتهم من ورايا وده كل اللي حصل.


س: متى وأين حدث ذلك؟
ج: هي خرجت من البيت يوم الاثنين الموافق 9/ 5/ 2023 م حوالي الساعة 2 في قسم أول أكتوبر.

س: وما مناسبة وجودك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟
ج: أنا كنت نايم في بيتي عادي.

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟
ج: كنت لوحدي.

س: ما علاقتك بالمجني عليها ريم صادق السيد؟

هي زوجتي واحنا متزوجين في 10/ 3/ 2023.

 

م: ما قولك فيما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في ۲۰۲۳/٥/٥ الساعة ٣:٤٦ مساء (تلوناه عليه)

ج أصلًا مفيش قائمة اتكتبت والعفش اللي موجود في بيتي كله أنا اللي جايبه وهي جابت أواني وغسالة أطباق وثلاثة سجاجيد وأنا مكتبتش وصل أمانة بخمسمائة ألف جنيه ولا حاجة والدهب كان معاها وهي عارفة هي فين وهدومها ومكياجها موجود عندي في الفيلا وهي ما أخدتهوش وانا مش مانعها تاخدهم.

 

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