حيثيات حكم أول درجة بحبس المتهم بإصابة نجل رضوى العوضي في حادث 6 أشهر

أودعت محكمة جنح الطفل بالأميرية حيثيات حكم أول درجة والقاضي بالحبس 6 أشهر للمتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي في حادث تصادم بالتجمع.



وجاء في حيثيات الحكم في القضية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٣ جنح طفل القاهرة: بعد سماع طلبات النيابة العامة والخبيرين والمتهم والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا



اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم ۲۰۲۳/۱/۱۹ بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال كونه طفلا جاوز الخمس عشرة سنة ولم يجاوز سنه الثماني عشرة سنة تسبب خطأ في إصابة المجني عليه يوسف أحمد عبد الحميد بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم اتباعه للقوانين واللوائح فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.



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قاد مركبة بدون الحصول على رخصة قيادة.



وأضافت الحيثيات أنه بتاريخ ۲۰۲۰/۱/۲۳ أحالت النيابة المتهم لهذه المحكمة وطلبت عقابه بالمادة ١/٢٤٤ من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، ٧٤مكرر (4) من القانون 66لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقوانين ٢١٠لسنة١٩٨٠، 155لسنة۱۹٩٩، ۱۲۱لسنة٢٠٠٨،٢٥ لسنة ٢٠١٤، المواد ۲،٢٠١/٥٠، ٩٥، ١١١من القانون رقم ١٢لسنة١٩٩٦المعدل بالقانون ١٢٦لسنة٢٠٠٨.



وأشارت الحيثيات: حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما ضمنته من استدلالات وتحقيقات وتقارير فنية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما هو ثابت من محضر جمع الاستدلالات ورود بلاغ من الامن الإداري بمدينتي مفاده وقوع حادث تصادم بحي مدينتي دائرة قسم التجمع الأول وبالانتقال من قبل محرر المحضر وبفحص البلاغ تبين اصطدام قائد السيارة الرقيمة أ ب ق ٣٤84 ملاكي قيادة المتهم جهاد أشرف سيد احمد بالمجنى عليه يوسف احمد عبد الحميد والذي تم نقله إلى مستشفى بدر.



وأوضحت الحيثيات: أنه بسؤال عمرو محمد عبد الحميد بكر - سائق بالجامعة الامريكية- بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأنه كان بالقرب من مكان الحادث وعقب سماع صوت الحادث توجه إليه وأبصر المجنى عليه ملقى أرضا وسمع أحد الأشخاص يقول للمتهم بأنه كان يسير بسرعة زائدة ١٢٠ كم وأنه كان يريد الحاق به لتحذيره من السرعة الزائدة.



وحيث إنه بسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته فاصطدام بالمجني عليه وأحدث إصابته.



وأضافت الحيثيات أنه ثبت من التقرير الطبي للمجنى عليه المحرر من مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة أن المجنى عليه دخل المستشفي ووضع علي جهاز تنفس صناعي وأظهرت الأشعات العادية والمقطعية أنه في غيبوبة تامة ويعاني من وجود كسر بقاع الجمجمة مع ارتجاج شديد بالمخ واصابات متعددة بالأنف وعظام الوجه وكسر بالفخذ الأيسر وتم عمل رد مغلق وتثبيت داخلي لعظمة الفخذ بواسطة مسمار نخاعي تشابكـي، وخروج للتحسن وتوصى له بأجازة مرضية لمدة شهر ومتابعة بالعيادة الخارجية.



وأشارت الحيثيات لما كان الثابت بالأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المتهم ورعونته وعدم احترازه بقيادته للسيارة بطريقة ينجم عنها الخطر مخالفا للقوانين واللوائح تسبب في إصابة المجنى عليه حيث أن خطأه هو الذي أدى إلى اصطدامه بالمجنى عليه وإحداث إصابتة ومن ثم يكون خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وقوع ذلك الخطأ ومن ثم تتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي في إصابة المجنى عليه بركنيها المادي والمعنوى



فلـهذه الأسبـاب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم جهاد أشرف سيد احمد بالحبس لمدة ستة اشهر وكفاله عشرة آلاف جنيه.

كانت محكمة مستانف الطفل المنعقدة بالعباسية قضت امس بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي في حادث تصادم، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وإلغاء حكم حبسه وإلزامه بأعمال خفيفة في الشارع التي تفيد المجتمع وتعزز في نفسيته الإحساس بالانتماء والمسئولية، وبما يطور شخصيته ويحافظ على كرامته ولا يضر نفسه، وتكليفه بأعمال النظافة والتجميل بالأماكن العامة لمدة سنة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن المصاب يدعى يوسف في العقد الثاني من العمر وأصيب بكسور بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب إلى المستشفى.