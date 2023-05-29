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سعر العملة الرقمية الإيثريوم اليوم الاثنين 29 مايو 2023

الإيثريوم،فيتو
الإيثريوم،فيتو

سعر الإيثريوم، يبحث العديد من الأشخاص عبر شبكة الإنترنت، عن سعر العملة الرقمية الإيثريوم اليوم الاثنين 29 مايو 2023، إثر ارتفاع العملات الرقمية الأخرى.

سعر الإيثريوم اليوم

وسعر العملة المشفرة يتغير بشكل لحظي، وانخفض سعر الإيثريوم بنسبة 1% إلى 1803.52 دولار، ولمعرفة مزيد من التفاصيل اضغط هنا

سعر الإيثريوم، فيتو 

وفي سياق متصل، حظيت العملات المشفرة وعلى الأخص عملة بيتكوين بالدعم القوي من جانب الملياردير الأمريكي، والرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا" إيلون ماسك.

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وجدد ماسك تأكيده أن شركة "تسلا" لا تزال منفتحة للتعامل بعملة بيتكوين رغم المخاوف البيئية بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة.

 

وكانت "بيتكوين" تعرضت لاتجاه هبوطي لعدة أسابيع لتنخفض من أعلى مستوى لها سجلته منتصف أبريل الماضي عند 65 ألف دولار، لكنها أمضت أسبوعا عوضت فيه بعض خسائرها مدعومة بالتعليقات الداعمة من إيلون ماسك وكاثي وود والتي أخرجتها من الاتجاه الهبوطي. 

 

إضافة إلى إعلانات "أمازون" عن وظائف للأصول المشفرة وحركة المضاربات عليها وكان مراقبو السوق أشاروا إلى الـ 40 ألف دولار نقطة تحول مهمة في مسيرة أكبر عملة مشفرة وهو ما أثر على سعر الإيثريوم.

 

منع التعامل بالعُملات المشفرة

وحذر البنك المركزي المصري، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”. 

 

وأكد البنك المركزي أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. 

 

وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. 

 

ووفقا لويكيبيديا اقترح الإيثريوم في أواخر عام 2013 بواسطة المبرمج فيتاليك بوتيرين روسي-كندي الأصل. ومّول تطويره بواسطة جماهير الإنترنت خلال يوليو-أغسطس 2014 ومن بين مؤسسي الإيثريوم غافن وود وتشارلز هوسكينسون وأنتوني دي يوريو وجوزيف لوبين. بدأ تشغيل المنصة في 30 يوليو 2015.

 

ويسمح سعر الإيثريوم للمستخدمين بإنشاء وتبادل رموز غير قابلة للاستبدال، وهي رموز فريدة تمثل ملكية أصل أو امتياز مرتبط، وأيضًا يسمح لأي شخص بنشر برامج لامركزية دائمة وغير قابلة للتغيير، والتي يمكن للمستخدمين التفاعل معها.

 

وتوفر برامج التبادل اللامركزي مجموعة واسعة من الخدمات المالية دون الحاجة إلى وسطاء ماليين نموذجيين مثل الوساطة أو البورصات أو البنوك، والسماح لمستخدمي العملات المعماة بالاقتراض مقابل ممتلكاتهم أو إقراضهم للحصول على فائدة. 

 

وقامت الإيثريوم بترقية آلية توافقها من إثبات العمل إلى إثبات الحصة في 15 سبتمبر 2022 كما يشهد سعر الإيثريوم تذبذبا. 

 

تأسيس عملة الإيثريوم

وكان  المبرمج الروسي فيتاليك بوتيرين قد قام في أواخر عام 2013 بتقديم وصف للإيثريوم من خلال نشر الورقة البيضاء، الذي وصف من خلالها طريقة لبناء برامج لامركزية، وجادل مطورو بيتكوين كور بأن تقنية بيتكوين وسلسلة الكتل يمكن أن تستفيد من البرامج أو التطبيقات الأخرى إلى جانب المال وأنها بحاجة إلى لغة أكثر قوة لتطويرها وعمل بوتيرين في عام 2013 لفترة وجيزة مع الرئيس التنفيذي لشركة إيتورو (يوني آسيا)، في مشروع العملات وصياغة الورقة البيضاء التي تحدد حالات الاستخدام الإضافية لتقنية سلاسل الكتل، لكن هذا المشروع فشل، لعدم الحصول على اتفاق حول كيفية استمرار المشروع، اقترح بوتيرين تطوير منصة جديدة بلغة نصية أكثر قوة - لغة برمجة كمال تورنج - والتي أصبحت في النهاية الإيثريوم.

 

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