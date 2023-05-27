إقبال كبير من المواطنين على زيارة معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي (فيديو وصور)

معرض زهور الربيع، شهد معرض زهور الربيع في دورته الـ90 إقبالا كبيرا من المواطنين لتفقد أجنحة الشركات المشاركة بالمعرض المقام لأول مرة في حديقة المتحف الزراعي بالدقي بعد اقتراب غلق حديقة الأورمان النباتية والتي ستخضع لعملية تطوير شاملة مع حديقة حيوان الجيزة.

وتبلغ سعر تذكرة دخول حديقة المتحف الزراعية 10 جنيهات، إلى جانب فرض رسوم إضافية لدخول السيارات إلى منطقة الانتظار داخل المتحف.

معرض زهور الربيع

ومن جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الأرشاد الزراعي والمشرف على المعرض إن معرض زهور الربيع يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ويشارك فى افتتاحه بعض الوزراء والمحافظين والسفراء العرب والأجانب بالقاهرة، وأن ابواب المعرض مفتوحة للجمهور يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقى، لافتا إلى أن المعرض يشهد بيع شتلات أشجار خشبية ومثمرة بأسعار مخفضة، في إطار مباردة 100 مليون شجرة. التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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سعر تذكرة دخول المتحف الزراعي

وأكد المهندس محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمشرف على المتحف الزراعي بالدقي إن أسعار الدخول إلى المعرض بتذكرة مقابل 10 جنيهات، ويفتح يوميا للجمهور من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، وأشاد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج مشددا على أن وزارة الزراعة تعمل إلى تحديث وتطوير صناعة الورود والزهور ونباتات الزينة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، الأمر الي ينعكس على رفع القيمة المضافة للإنتاج للحصول على عائد أعلى وتسهيل أية عوائق أمام التصدير للمنافسة على المستوى الدولي خاصة إنها من الصناعات الواعدة.

200 عارض بمعرض زهور الربيع

وقال وزير الزراعة إن المعرض يضم هذا العام 200 عارض في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار ومعرض خير مزارعنا لأهالينا الذي يعرض سلع مخفضة بنسبة 30% في غطار دور الوزارة لتوفير السلع بأسعار مخفضة الأمر الذي يساهم في رفع العبء عن كاهل المزارع. أكد الوزير أن تنظيم المهرجان يؤكد أن الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرًا لأهميتها للسوق المحلي والتصدير الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن معرض زهور الربيع له تقاليده وهو تاريخي وعريق. أكد أن مبادرة الـ 100 مليون شجرة تأتي في إطار تشجع الدولة للاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لتخفيض نسبة التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية.

ومن جانبهم أعرب بعض العارضين عن شكرهم للدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة على دعم المعرض والذي ينتظرونه كل عام في هذا الموعد مؤكدين أن صناعة وزراعة الزهور ونبات الزينة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة حيث يتم حاليا تصديرها إلى الخارج. جدير بالذكر أن معرض زهور الربيع الذي تم افتتاحه اليوم مفتوح أمام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة حتى التاسعة مساء ويستمر حتى نهاية شهر يونيو.

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