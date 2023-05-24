نقيب الجزارين: اللحمة وصلت إلى 420 جنيها وشرط واحد لانخفاض الأسعار (فيديو)

أسعار اللحوم اليوم، قال يوسف البسومي نقيب الجزارين إن هناك ركودا واضحا في سوق بيع وتداول اللحوم بنسبة تتخطى الـ40%.

شرط تراجع أسعار اللحوم

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملفات" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر بقناة "هي" أنه في حال استمرار هبوط أسعار الأعلاف من المتوقع انخفاض أسعار اللحوم.

ارتفاع كبير في اسعار اللحوم

وأضاف: سعر كيلو اللحم البلدي وصل إلى 340 جنيها في المناطق الشعبية أما في المناطق والأحياء الراقية وصل إلى 420 جنيها.

تراجع في شراء الأضاحي

ولفت إلى أن هناك مبالغة حاليا في أسعار اللحوم لذلك نجد تراجع في إقبال المواطنين على شراء الأضاحي.



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تباينت أسعار اللحوم، اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023، سواء في السلاسل الغذائية الكبرى أو في محلات الجزارة بالأسواق في محافظات مصر، إذ انخفض متوسط سعر اللحوم في الأسواق، عقب إعلان وزارة الزراعة استيرادها نحو 170 ألف رأس ماشية، مع تأكيدات شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة بشأن انخفاض الطلب على اللحوم خلال الفترة الحالية متأثرة بارتفاع الأسعار.

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار اللحوم في المحلات وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إضافة إلى رصد أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية الكبرى.

أسعار اللحم الضأن في أسواق المحافظات



البداية مع أسعار اللحوم الضاني، الذي يقول خبراء قطاع اللحوم أن المصريين شعب لا يفضل اللحم الضاني مقارنة بالشعوب العربية الأخرى، التي يعد الضاني بمختلف أنواعه طبق رئيسي على موائدهم، لكن الإقبال على تناول الضاني في مصر يكون مرتبطًا بموسم عيد الأضحى فقط.

وعن أسعار اللحوم الضاني في الأسواق، بلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن نحو 325 جنيهًا، وبلغ أقل سعر لكيلو اللحم الضأن نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 480 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم الضاني في الأسواق، وفيما يخص الضأن بالعظام فبلغ متوسط سعره نحو 263.5 جنيه، وبلغ أقل سعر لكيلو اللحوم ضاني بالعظام في الأسواق نحو 150 جنيهًا مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم الضأن بالعظام نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم بتلو في أسواق المحافظات



يفضل المصريون تناول لحوم البتلو، التي صدر قرار بمنع ذبحها، إذ أنها تعد صغير الماشية الذي يتميز بمذاق لحمه المميز، لكن ذبحه صغيرًا يؤثر على أعداد رؤوس الماشية في مصر، وبالرغم من التحذيرات والمطالبات الحكومية من مربي الماشية ومن الجزارين بعدم ذبح البتلو إلا أنه يوجد لحوم بتلو في المحلات والأسواق، وفقًا لتصريحات شعبة القصابين لـ «فيتو».

وعن أسعار اللحوم الحمراء «البتلو»، سجلت متوسط سعر قدره 316 جنيهًا في الأسواق، وبلغ أدنى سعر للحوم الحمراء 240 جنيهًا للكيلو مقابل 410 جنيهات أعلى سعر للحم في الأسواق، وعن متوسط سعر كيلو لحم البتلو بالعظام فسجل نحو 263.8 جنيه، وسجل أدنى سعر لكيلو اللحوم بتلو بالعظام نحو 150 جنيهًا، مقابل 350 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في الأسواق.

سعر اللحوم الكندوز في أسواق المحافظات



اللحوم الكندوز أيضًا مفضلة عند الشعب المصري، وعليها إقبال كبير جدًا من المواطنين، لكن أسعارها تختلف حسب عمر الماشية، فكلما كبر السن تراجع السعر والعكس صحيح، فالكندوز هو لحم العجول والأبقار البالغة أو الأكبر سنًا من البتلو، يتميز بلونه الأحمر الزاهى إلى أحمر قرمزى، وكلما زادة عمر الماشية زاد لون اللحوم قتامة، إلى جانب الدهون التي تتوسط اللحوم مع ألياف متماسكة.

وأما عن أسعار اللحوم كندوز، بلغ متوسط سعر لحم كندوز كبير نحو 262.5 جنيه في الأسواق، وتراوح سعر كيلو اللحم كندوز كبير بين 180 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و300 جنيه كأعلى سعر للكيلو، وسجل لحم كندوز وسط متوسط سعر نحو 298.7 جنيه في الأسواق، ليبلغ أدنى سعر له نحو 190 جنيها للكيلو في الأسواق مقابل 350 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات، فيما بلغ متوسط سعر اللحم الكندوز صغير نحو 309.7 جنيه، وبلغ أدنى سعر له في الأسواق نحو 240 جنيهًا في الأسواق مقابل 380 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في أسواق المحافظات.