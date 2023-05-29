الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي وتدمر 40 هدفا جويا

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها دمرت أكثر من 40 هدفا جويا حاول استهداف العاصمة كييف، وأكدت أوكرانيا أنها تصدت لهجوم روسي كان يستخدم مسيرات وصواريخ.

 

وأشار عمدة كييف إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة الأوكرانية، بعدما تحدث عن وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية.

وحذّرت روسيا،  من أن الغرب "يلعب بالنار" بشأن تزويده أوكرانيا بمقاتلات من طراز إف-16.

 

تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خطط الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" بالتصعيد غير المقبول.

-إعلانات-

وقال لافروف في مقابلة صحفية أمس: "طبعًا هذا تصعيد غير مقبول، وأعتقد أنه لا يزال هناك أشخاص عقلاء في الغرب يدركون ذلك، لكن من يملي كل شيء هو واشنطن ولندن وأتباعهما داخل الاتحاد الأوروبي، وفي المقام الأول دول البلطيق وبولندا التي تنفذ المهمة التي حددتها الولايات المتحدة، مباشرة على الأرض - إضعاف روسيا وإلحاق هزيمة استراتيجية بها".


نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية

هذا وأعلن مسؤول كبير في روسيا البيضاء، أن الدول الغربية لم تترك لبلاده أي خيار سوى نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية، مشيرا إلى أنه من الأفضل لهذه الدول عدم "تجاوز الخطوط الحمراء" فيما يتعلق ببعض القضايا الاستراتيجية الرئيسية.

وقال ألكسندر فولفوفيتش، سكرتير مجلس الأمن في روسيا البيضاء، إنه كان من المنطقي سحب الأسلحة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 حين قدمت الولايات المتحدة ضمانات أمنية ولم تفرض أي عقوبات.

 

موعد تسليم المقاتلة لأوكرانيا

ووفق تقارير غربية فإن أوكرانيا تحتاج نحو 100 مقاتلة من إف -16 غير الشبحية، لكي توفر أسطولًا لمواجهة الطائرات الروسية الشبحية من طرازي "سوخوي 30 و35"، ويقدر بأكثر من 200 مقاتلة.

وفقا للمتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، فإن تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16"، فإن أولوية واشنطن هي أن يكون التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.

أما كولن كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، فيقول إن تدريب الطيارين وطواقم الصيانة وشراء هياكل الطائرات وتسليمها سيستغرق ما بين 18 شهرا إلى 24 شهرا.

روسيا تحذر من خطورة إرسال مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا

لافروف يعلق على تهديدات أوكرانيا باغتيال بوتين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحرب الروسية الأوكرانية أوكرانيا كييف الدفاع الجوى العاصمة الاوكرانية روسيا روسيا البيضاء

مواد متعلقة

روسيا تحذر من خطورة إرسال مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا

لافروف يعلق على تهديدات أوكرانيا باغتيال بوتين

أوكرانيا تتهم روسيا بالتخطيط لاستفزاز نووي لتعطيل الهجوم المضاد

باخموت، أوكرانيا تكشف عن الوضع الميداني داخل المدينة الإستراتيجية

الأكثر قراءة

فاروق: الأهلي يرفض المجازفة بعلي لطفي أمام سيراميكا وانقسام حول لاعب سموحة

تفاصيل طرح 40 شركة فى البورصة المصرية.. صندوق مصر السيادي يعيد هيكلة الشركات بعد الاستحواذ عليها.. وخبراء: انطلاقة جديدة لأسواق المال

دعاء أردوغان في خطاب النصر: "يارب لا تترك مآذننا بلا أذان" (فيديو)

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فرقة الآلات الشعبية تشعل مسرح مهرجان الطبول الدولي بسور القاهرة الشمالي (صور)

مبابي يتجاوز إنجاز إبراهيموفيتش التاريخي بالفوز بهذه الجائزة

مواعيد مباريات اليوم الأحد، والقنوات الناقلة، أبرزها مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري

الأوراق والمستندات المطلوبة للسفر على متن الطائرة

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

أزمة في السعودية بسبب مسرحية طلابية

جامبيا تبدأ في استعادة غابات المانجروف من أجل السمك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

حصاد الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء المسابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية