بعد هجوم المسيرات، الجيش الروسي يستهدف موقعا عسكريا أوكرانيا

استهدف الجيش الروسي، اليوم الإثنين، موقع عسكري في منطقة خملينيتسكي غربي أوكرانيا في غارات جوية خلال بعد هجوم بالمسيرات.

غارات روسية على مواقع أوكرانية

وفي السياق ذاته قال مسئول أوكراني،: " في الوقت الحالي، يستمر العمل لاحتواء الحرائق في مرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم والذخيرة".



ولم يحدد المسئول الأوكراني الموقع بدقة، لكن تقرير وكالة "تاس" الروسية نقل عنه قوله: "تم إيقاف خمس طائرات، وبدأ العمل في إصلاح المدرج".

وأعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، أنها دمرت أكثر من 40 هدفا جويا حاول استهداف العاصمة كييف، وأكدت أوكرانيا أنها تصدت لهجوم روسي كان يستخدم مسيرات وصواريخ.

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وأشار عمدة كييف إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة الأوكرانية، بعدما تحدث عن وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية.

وحذّرت روسيا، من أن الغرب "يلعب بالنار" بشأن تزويده أوكرانيا بمقاتلات من طراز إف-16.

تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خطط الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" بالتصعيد غير المقبول.

وقال لافروف في مقابلة صحفية أمس: "طبعًا هذا تصعيد غير مقبول، وأعتقد أنه لا يزال هناك أشخاص عقلاء في الغرب يدركون ذلك، لكن من يملي كل شيء هو واشنطن ولندن وأتباعهما داخل الاتحاد الأوروبي، وفي المقام الأول دول البلطيق وبولندا التي تنفذ المهمة التي حددتها الولايات المتحدة، مباشرة على الأرض - إضعاف روسيا وإلحاق هزيمة استراتيجية بها".

نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية

هذا وأعلن مسئول كبير في روسيا البيضاء، أن الدول الغربية لم تترك لبلاده أي خيار سوى نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية، مشيرا إلى أنه من الأفضل لهذه الدول عدم "تجاوز الخطوط الحمراء" فيما يتعلق ببعض القضايا الاستراتيجية الرئيسية.

وقال ألكسندر فولفوفيتش، سكرتير مجلس الأمن في روسيا البيضاء، إنه كان من المنطقي سحب الأسلحة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 حين قدمت الولايات المتحدة ضمانات أمنية ولم تفرض أي عقوبات.

موعد تسليم المقاتلة لأوكرانيا

ووفق تقارير غربية فإن أوكرانيا تحتاج نحو 100 مقاتلة من إف -16 غير الشبحية، لكي توفر أسطولًا لمواجهة الطائرات الروسية الشبحية من طرازي "سوخوي 30 و35"، ويقدر بأكثر من 200 مقاتلة.

وفقا للمتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، فإن تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16"، فإن أولوية واشنطن هي أن يكون التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.

أما كولن كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، فيقول إن تدريب الطيارين وطواقم الصيانة وشراء هياكل الطائرات وتسليمها سيستغرق ما بين 18 شهرا إلى 24 شهرا.