لافروف يعلق على تهديدات أوكرانيا باغتيال بوتين

بعد تهديد أوكرانيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أوكرانيا "دولة إرهابية وسلطات كييف تقدم نفسها بهذه الصفة".



وأضاف "يتم تحريك الدمى في كييف، من لندن وواشنطن"، لافتا إلى أن التصريحات الأوكرانية بأن بوتين "هو الهدف يدفع إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قد تفكران في مدى حصافة حكام كييف وتوازنهم العقلي".

عقوبات بحق أوكرانيا بعد تهديدها بتصفية بوتين

كما أشار إلى أن روسيا تأمل بأن تصدر عقوبات بحق قيادة أوكرانيا بعد تهديدها بتصفية الرئيس بوتين.

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وكان نائب رئيس الاستخبارات الأوكرانية، فاديم كيبيتسكي، قد قال إن الهدف الأول لجهازه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لأنه هو من ينسق ويقرر ما يحدث".

وأضاف في حديث لصحيفة "فيلت" الألمانية: "الهدف الأول بالنسبة إلينا هو القضاء على القائد الذي يصدر الأوامر... بوتين".

محاولة اغتيال بوتين

يذكر أن موسكو اتهمت أوكرانيا بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي عبر طائرتين مسيرتين استهدفتا الكرملين.

وأضافت الرئاسة الروسية مطلع الشهر الجاري أن الجيش اتخذ إجراءات فورية بمساعدة الخدمات الخاصة وفي الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار، إلى أن تم إيقاف المسيرات عن العمل.

كما أوضح الكرملين أن المسيرتين سقطتا أرضًا وتناثرت شظاياهما، في حين لم تقع ضحايا ولا أضرار مادية. وأكد أن الرئيس الروسي لم يصب بأذى في الهجوم الأوكراني، مشددا على أن جدول أعماله لم يتغير.

اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف

ومن ناحيتها زعمت المخابرات العسكرية الأوكرانية، أن روسيا تخطط لاستفزاز واسع النطاق في محطة للطاقة النووية تحتلها في جنوب شرق البلاد، بهدف تعطيل هجوم أوكراني مضاد وشيك.

محطة الطاقة النووية في زابوريجيا

وزعم بيان صادر أمس الجمعة عن مديرية المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية ستضرب محطة الطاقة النووية زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا، ثم تبلغ عن تسرب إشعاعي من أجل إطلاق تحقيق دولي من شأنه أن يوقف الأعمال العسكرية ويعطي القوات الروسية فترة الراحة التي تحتاجها لإعادة تجميع صفوفها قبل الهجوم المضاد.



ومن أجل تحقيق ذلك، ”عطلت روسيا تناوب أفراد بعثة المراقبة الدائمة” التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي كان مقررا لها اليوم السبت، بحسب البيان. ولم تقدم أدلة لدعم أي من المزاعم.



وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسوشيتدبرس إنه ليس لديها أي تعليق فوري على المزاعم، ولم يعلق المسؤولون الروس على الفور على المزاعم الأوكرانية.

يعكس هذا الادعاء تصريحات مماثلة تدلي بها موسكو بانتظام، حيث تزعم دون دليل أن كييف تخطط لاستفزازات تشمل أسلحة أو مواد خطرة مختلفة من أجل اتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب.

محطة الطاقة زابوريجيا واحدة من أكبر 10 محطات نووية في العالم

وتعد محطة الطاقة زابوريجيا واحدة من أكبر 10 محطات نووية في العالم. وهي تقع في منطقة زابوريجيا المحتلة جزئيا في جنوب شرق أوكرانيا. تم إغلاق المفاعلات الستة بالمحطة منذ شهور، لكنها لا تزال بحاجة إلى الطاقة والموظفين المؤهلين لتشغيل أنظمة التبريد المهمة وميزات السلامة الأخرى.



أدى القتال بالقرب منه إلى تعطيل إمدادات الطاقة بشكل متكرر وأثار مخاوف من وقوع كارثة محتملة مثل تلك التي وقعت في تشيرنوبيل بشمال أوكرانيا، حيث انفجر مفاعل في عام 1986 وأطلق إشعاعات قاتلة، مما أدى إلى تلويث منطقة شاسعة في أسوأ كارثة نووية في العالم.